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Учасники чеської ініціативи уклали угоду, за якою Україна отримає 1 млн снарядів, - ЗМІ

28 березня, 2024 четвер
21:44
Війна з Росією Снаряди 155-мм

Учасники ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських снарядів підписали угоду, в межах якої Україна отримає мільйон боєприпасів

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Спочатку передбачалося закупити 800 тисяч снарядів: 500 тисяч калібру 155 мм та ще 300 тисяч – 122 мм. Однак чеські урядовці знайшли додатково ще 200 тисяч снарядів.

"Невідомо, до яких саме підприємств були скеровані звернення, хоча чутки вказують, зокрема, на Південну Корею, Туреччину та, можливо, ПАР", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна зможе отримати перші партії обіцяних боєприпасів не у червні, як раніше публічно заявляли в уряді Чехії, а, ймовірно, вже у квітні.

Загалом до чеської ініціативи долучились 15 країн, зокрема Німеччина, Франція, Нідерланди. Однак не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію, обсягом 300 тис. снарядів.

12 березня у Чехії заявили про можливість закупівлі ще 200 тис. артилерійських снарядів для України додатково до 300 тис., придбання яких профінансовано раніше.

В уряді Чехії заявили, що артилерійські снаряди, які будуть закуплені за ініціативою Праги, ймовірно, почнуть надходити до України в червні.

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну й передасть 30 мільйонів євро в рамках наступного пакета допомоги.

15 березня міноборони Португалії заявило, що виділить 100 млн євро на чеську ініціативу пошуку боєприпасів для України.

19 березня міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен оголосив, що уряд країни виділить 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії.

21 березня Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо їхньої закупівлі за межами ЄС та передачі Україні.

26 березня очільник міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що в межах ініціативи держави щодо закупівлі боєприпасів Україна потенційно може отримати 1,5 млн снарядів.

Теги:
Чехія
зброя для України
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