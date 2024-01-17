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Аналітика

В Україні спостерігається збільшення виробництва ударних БПЛА в десятки разів. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
17 січня, 2024 середа
20:19
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

В Україні спостерігається збільшення обсягів виробництва дронів. У багатьох випадках відзначається позитивний вплив й виконання поставленої мети щодо кількості дронів. Зокрема, збільшення виробництва ударних БПЛА в десятки разів

Україна підпише з Францією безпекову угоду

Україна отримає від Франції нову партію зброї. Виділення цього пакету військової допомоги буде скоординовано з підписанням безпекової угоди між Україною та Францією під час візиту до Києва президента Макрона. Про це повідомив сам Емманюель Макрон. За його словами, Україні буде передано додатково 40 ракет Scalp, а також декілька сотень бомб. Ефективність британських та французьких ракет Storm Shadow й Scalp нам добре відома. Особливо після ударів по бухтах та заводах у тимчасово окупованому Криму. Що стосується сотень бомб, то виявляється, що у Франції є вкрай цікава серійна розробка, передача якої для України має сенс. Йдеться про високоточний гібрид бомби та ракети AASM Hammer французької компанії Safran. Це власне такий мілтехкомплект, який перетворює звичайні некеровані бомби на високоточну зброю. Фактично основою цих ракет є бомба від 250 до 1000 кг. Сама авіаційна бомба складається з кількох частин, одна з яких забезпечує високоточне наведення на ціль. Сама головка наведення може бути у трьох різних варіантах, включаючи супутникову, тепловізійну та лазерну системи. Дальність використання таких високоточних ракет перевищує 70 км. Тому чекаємо на постачання цих боєприпасів, які суттєво розширять потенціал наших Повітряних сил.

Росіяни не полишають спроб захопити Авдіївку

За минулу добу відбулось 98 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Це дуже високий показник. Подібні цифри ми могли спостерігати влітку, коли був пік бойових дій з противником. Третина цих боєзіткнень припала на ділянку навколо Авдіївки. Зараз ворог там намагається просуватись.

Начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура" Дмитро Лазуткін розповів про успішну роботу екіпажів M2 Bradley. Зокрема, за його словами, екіпажі в M2 Bradley почувають себе впевненіше, ніж у радянських БМП. Також вони вже чудово опанували ці американські БМП й знають можливості машини. Саме тому, як зауважив Лазуткін, можуть так зухвало підходити до окупантів й нищити їх. Лазуткін додав, що M2 Bradley вже давно перебуває на озброєнні бригади й зараз військовослужбовці дуже яскраво демонструють її спроможності на Донеччині.

Начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура" Дмитро Лазуткін розповів, що окупанти намагаються далі просуватись між Степовим та Авдіївським коксохімічним заводом. Так само заходять вони і в селище Степове. За словами Лазуткіна, окупанти намагались закріпитись в цьому населеному пункті. Втім, українські підрозділи регулярно їх звідти вибивають. Фактично сьогодні ділянка між Степовим та залізницею є зоною активних бойових дій. Просування ворога виявляється та знищується ще на підходах до залізниці, але інколи їм вдається прорватись й пройти далі за допомогою піхотних груп та і з броньованою технікою.


Карта бойових дій біля Авдіївки станом на 17 січня.

Дмитро Лазуткін розповів, що окупанти постійно намагаються враховувати погодні умови й підбирати ті засоби ураження, які будуть максимально ефективними. Натомість підрозділи ЗСУ протидіють будь-яким спробам окупантів протиснути наші лінії оборони. За словами Лазуткіна, ситуація на Авдіївському напрямку дійсно складна. Лінія фронту на цьому напрямку залишається без змін завдяки надзвичайному героїзму наших військовослужбовців.

Також Лазуткін прокоментував потреби українських підрозділів на Авдіївському напрямку. Він, зокрема, наголосив, що в Силах оборони завжди є потреба у FPV дронах. Оскільки ці засоби ураження відіграють величезну роль на полі бою. Чимала кількість техніки та особовий склад противника постійно знищується FPV дронами. Лазуткін також додав, що існує потреба у засобах РЕБ, які сьогодні є вкрай важливою складовою бойових дій.

В Україні спостерігається збільшення виробництва дронів.

Засновник компанії "DroneSpace" Максим Шеремет повідомив, що спостерігається збільшення обсягів виробництва дронів в Україні. В багатьох випадках відзначається позитивний вплив й виповнення поставленої мети щодо кількості дронів. Зокрема, збільшення виробництва ударних БПЛА в десятки разів.

За словами Шеремета, контакти з виробниками визначаються різними відомствами. У більшості випадків військові частини самі виступають замовниками. Втім, як зауважив Шеремет, існує ряд проблем для масштабування виробництва дронів. Зокрема, постачання компонентів, фінансова складова й кваліфіковані інженерні кадри. Держава може сприяти розвʼязанню цих проблем й допомогти виробникам збільшити обсяги виробництва. Шеремет наголосив, що найперше і найголовніше, що може зробити держава, це мотивувати виробників великими контрактами.

FPV-дрон KH-S7
FPV-дрон KH-S7 (фото: Сили оборони півдня України)

Максим Шеремет також прокоментував заклики про виробництво дронів вдома. Він переконаний, що сама концепція масштабування виробництва дронів, яка не передбачає фінансування та навчання персоналу, не дозволяє виконати таке завдання. Оскільки зі збільшенням виробництва до запуску конвеєрного виготовлення, часто відкриваються нові підходи до виробництва. Це і є головна ідея масштабування виробництва дронів.

Максим Шеремет підсумував, що його компанія має великі плани щодо масштабування виробництва. Однак такі плани залежать від уніфікації основних елементів, які забезпечують задачу інтеграції в різні комплекси й зменшення браку в деталях до БПЛА.

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