На Авдіївському напрямку Bradley показала себе краще, ніж у Запорізькій області. Колонка Сергія Згурця

Ворог своїми обстрілами домігся підсилення української ППО

Після масованих атак противника по нашій території, які відбувалися 29 грудня - 2 січня, міністерство оборони Британії ухвалило рішення оперативно посилити можливості протиповітряної оборони. Для цього Україна отримає від Британії 200 ракет - це не Storm Shadow, але це ракети з індексом AIM-132 ASRAAM, які власне є ракетами повітря-повітря для винищувачів, проте внаслідок достатньо високої енергетики можуть бути використані як зенітні. Така ракета має дальність з літака 25 км, при припуску з наземної установки - вдвічі менша.

Якраз британці зробили таку пускову на базі вантажівки Supacat HMT і певна кількість таких з зенітно-ракетних комплексів вже стоїть на бойовому чергуванні української армії й використовується для боротьби з ворожими повітряними цілями.

Уперше робота була продемонстрована десь у жовтні минулого року, пуски цих ракет по ворожих цілях. Ці ракети мають теплову головку самонаведення й ефективно використовуються для боротьби із "шахедами" й російськими крилатими ракетами. У будь-якому разі, допомога у 200 ракета для цих нових ЗРК - вкрай потрібний крок для посилення нашої протиповітряної оборони.

Збільшення обстрілів поблизу Авдіївки

На лінії фронту все тримається і на зброї, й на мужності, й майстерності наших воїнів, і де Авдіївка зараз залишається найбільш інтенсивною ділянкою. Загалом навколо Авдіївки вчора було 32 бойових зіткнення - це більша частина того, що відбувалося по всій лінії фронту, атаки продовжувалися й сьогодні.

Начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади Дмитро Лазуткін розповів, що його підрозділ перебуває поблизу Степового.

"Під час новорічних свят інтенсивність передусім стрілецьких боїв зменшилася. Зараз йде зростанням кількості ворожих атак, але не припинялися ворожі обстріли, бо активно застосовували й ракети, і КАБи, й артилерія працювала. Власне кажучи, за підтримки мінометів й артилерії невеликі піхотні групи намагалися закріпитися в селищі Степове, де на ближній дистанції точаться бої практично щоденно. Щоранку по "сірому" вони намагаються заходити, закріплюватися, де можна це зробити; є підвали, де можна так чи інакше займати позиції - вони це намагаються робити, а наші військові їх вибивають попри те, що погодні умови не надто сприятливі. Навіть от була невелика відлига, але все одно це бруд, болото. Ми розуміємо, що в окопах сидіти не аж так приємно, особливо під обстрілами, але менше з тим, військові 47-ї окремої механізованої бригади виконують поставлені задачі, відстежують ворога, атакують і контратакують", - розповів начальник служби зв'язків з громадськістю.

За його словами, РФ намагалася атакувати в напрямку села Бердичі та Авдіївського коксохімічного заводу, які залишаються під контролем української армії. Фактично східна частина Степового зараз перебуває в сірій зоні, противник намагається підходити, а ЗСУ його знищує. Піхота втому, виснаження тримає оборону та лінії бойового зіткнення вже тривалий час.

Щодо повідомлень про те, що ворог зібрав свої сили поблизу села Новоселівка Друга, він сказав: "Дійсно, багато танків накопичили на цьому напрямку, де вони їх будуть застосовувати, яким чином поки важко прогнозувати. Знову ж таки, треба для цього мати весь спектр інформації по всій лінії фронту. Я переконаний, що наша розвідка працює і наші очільники цього напрямку розуміють, що і яким чином треба робити. Зараз йде певна інтенсифікація бойових дій і нагадаю ще раз, що їхня артилерія не припиняла працювати ні на Новий рік, ні після і так само вони доволі щільно це робили. Тому не можна сказати, що от якось видихаються вони, можливо, це якийсь час перебування, але знову ж таки наше керівництво також, напевно, робитиме висновки й вибудовуватиме оборону таким чином, щоб вона продовжувала бути максимально ефективною і ворог надалі зазнавав величезних втрат".

На запитання щодо того, чи вдалося противнику перелізти через залізницю, він відповів: "Вони доволі регулярно переходять через залізницю, зазнають там величезних втрат. Думаю, що більшість людей бачили, хто цікавився принаймні, в інтернеті чимало є і роликів, і фотографій, де поле просто всипане трупами, в тому числі від залізниці, а насправді починаючи ще від Красногорівки. Наші ударні дрони працюють дуже ефективно, майстерно, філігранно подекуди (я б навіть сказав) і наша артилерія також дуже добре відпрацьовує по піхоті. А коли підключається Bradley, то в окупантів дійсно стається щось на кшталт відчуття всесвітнього жаху, бо Bradley працює добре і по БМП-3, і по танках, і по піхоті - тому результат і ефект мають".

Військовий підкреслив, що на Донеччині бойова машина піхоти Bradley показала себе краще, ніж у Запорізькій області, адже там є більше простору та можливостей.

Технології на фронті

"Кількість тих засобів, які ми маємо і якщо їх буде більше, то це вже може призвести до певного ефекту на нашу користь. Тобто, якби Bradley було, наприклад, у 10 разів більше, або снарядів... Тут можна говорити про збільшення, як такої кількості того, що вже є, так і боєприпасів, якщо стане більше. Знову ж таки, я думаю, що кожен із командирів буде лише радіти. Якщо говорити про якісь технічні засоби, які є сучасними й дуже ефективними на полі бої нині, то йдеться про FPV-дрони, розвідувальні БПЛА, якісні засоби РЕБ", - пояснив Лазуткін.

Як він розповів, що на Авдіївському напрямку позитивні зміни щодо технічного оснащення війська відбуваються внаслідок підтримки волонтерів, держави та ініціатив мерів Дніпра, Львова і Києва, коли вони передавали по понад 100 FPV-дронів.

"Повірте, ворог це відчуває і знову ж таки зазначу майстерність наших Bradley, і операторів екіпажів, які працюють зі скидами, що теж доволі ефективно знищує ворожу силу і техніку, яка з'являється для прикриття цих штурмів", - пояснює військовий.

Виробництво техніки та протистояння з ворогом у царині технологій

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що за минулий рік обсяги виробництва зброї в країні зросли втричі, завдання на цей рік - домогтися зростання в шість разів. Це суттєві й непрості цілі. При тому розуміємо, що вся наша оборонна промисловість - 80% - приватні компанії й саме вони мають забезпечити ті якісні зміни про, які говорив прем'єр-міністр.

Колишній боєць 241-ї бригади Вадим Кодачигов, який є директором ТОВ "КОРТ" - компанії, що займається розробкою оборонних радіоелектронних технологій, в тому числі й бойових дронів.

"За минулий рік насправді зробити змогли дуже багато і найбільше досягнення саме уряду - це постанова можливості закупівлі безпілотних систем та радіоелектронної боротьби коштом місцевих бюджетів - це суттєве просування, там значно менше будь-якої бюрократії. Зараз ми вже виставляємо свою продукцію на тендерних закупівлях, вона в нас дуже конкурентна, тому ми сподіваємось на те, що і саме цей напрямок буде просуватись вперед і значно глибше будемо співпрацювати", - пояснює Кодачигов.

За його словами, ще одним досягненням 2023 року стало те, що самі бригади активно розпочали контактувати з виробниками. Зокрема йдеться про третю штурмову, 92-у бригаду, Головне управління розвідки та Службу безпеки: "Вони дуже чуттєво до всього ставляться. Ми розробляємо постійно нові концепції бойового застосування, техніку, яка дуже ефективно працює на фронті. Зараз ми маємо можливість укладати тристоронні договори: ті, хто фінансує - це громадський бюджет; друга сторона - це бригади, які потім користуються нашими виробами; і виробник - це ми".

Наразі "КОРТ" може розробляти від 4 до 10 тисяч виробів на місяць, але поки на державний контракт компанія не вийшла.

"Ми зараз оголошуємо війну за операторами дронів, ми не стільки використовуємо РЕБи, скільки в нас є нова розробка, концепція "Буревій" - безпілотна ударна розвідувальна ескадрилья, яка буде відловлювати й знищувати ворожих операторів. Зараз ми плануємо низку заходів, які будуть спрямовані на те, щоб ми підготували достатню кількість екіпажів", - анонсував Кодачигов.