Незважаючи на численні атаки: окупанти не змогли просунутися вглиб України на східному напрямку - генштаб ООС
Станом на 20:00 ситуація у Донецькому оперативному районі контрольована Об’єднаними силами, тривають обстріли зі сторони російсько-окупаційних військ
Про це повідомляє пресштаб ООС.
"Станом на 20:00 ситуація у Донецькому оперативному районі напружена, але контрольована Об’єднаними силами. Тривають обстріли зі сторони російсько-окупаційних військ. Усі військові підрозділи чинять запеклий опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність та героїзм. Об'єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу»", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі наголосили, що, незважаючи на численні атаки ворога, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки, ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку. Українським військовим вдалося відбити атаки, відстояти та утримати всі ключові населені пункти та об'єкти інфраструктури.
Штаб ООС додає, що на Луганському напрямку протягом дня найзапекліші бої точилися за Щастя, Станицю Луганську, Лобачеве, Біловодськ, Старобільськ. У боях за Щастя знищено два ворожі танки, захоплено танк і одну ЗУ-23-2.
У районі окупованої Сентянівки українські артилеристи зупинили вогнем ворожу змішану колону броньованої техніки, "Градів" і автомобільної техніки.
На Донецькому напрямку найгарячіше було в районах населених пунктів Новотроїцьке, Новогнатівке, Павлопів та Піщевик.
"Станом на зараз нових спроб прориву противника не зафіксовано, спостерігається зменшення вогневої активності на деяких напрямках", - зазначили в пресслужбі.
- Нагадаємо, у ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- ДПСУ повідомила, що Україну було атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму.
- Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС.
- ДСНС повідомила про захоплення двох сіл на Луганщині, пожежу у військовій частині на Київщині та підрив телевежі у Луцьку.
- У Києві закривають садочки та школи, медична система працює в посиленому режимі.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив напад РФ зі світовими лідерами.
- Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан. Президент Зеленський підписав відповідний указ.
- 24 лютого Президент Зеленський заявив, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе