Незважаючи на численні атаки: окупанти не змогли просунутися вглиб України на східному напрямку - генштаб ООС

Про це повідомляє пресштаб ООС.



"Станом на 20:00 ситуація у Донецькому оперативному районі напружена, але контрольована Об’єднаними силами. Тривають обстріли зі сторони російсько-окупаційних військ. Усі військові підрозділи чинять запеклий опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність та героїзм. Об'єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу»", - йдеться в повідомленні.



У пресслужбі наголосили, що, незважаючи на численні атаки ворога, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки, ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку. Українським військовим вдалося відбити атаки, відстояти та утримати всі ключові населені пункти та об'єкти інфраструктури.



Штаб ООС додає, що на Луганському напрямку протягом дня найзапекліші бої точилися за Щастя, Станицю Луганську, Лобачеве, Біловодськ, Старобільськ. У боях за Щастя знищено два ворожі танки, захоплено танк і одну ЗУ-23-2.



У районі окупованої Сентянівки українські артилеристи зупинили вогнем ворожу змішану колону броньованої техніки, "Градів" і автомобільної техніки.



На Донецькому напрямку найгарячіше було в районах населених пунктів Новотроїцьке, Новогнатівке, Павлопів та Піщевик.



"Станом на зараз нових спроб прориву противника не зафіксовано, спостерігається зменшення вогневої активності на деяких напрямках", - зазначили в пресслужбі.

