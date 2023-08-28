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Німеччина планує викупити у Греції близько 100 Leopard 1A5 для України, Афіни натомість отримають італійські танки, – ЗМІ

28 серпня, 2023 понедiлок
17:56
Світ танк Leopard 1

Уряд ФРН хоче викупити у Греції близько 100 танків Leopard 1A5, відремонтувати їх і передати Україні. Ці танки в дефіциті в усіх країнах Європи, крім Греції

Про це повідомляє грецьке видання Flight.

Видання зазначає, що "доступна кількість деяких видів зброї обмежена, тоді як потреби України з огляду на матеріальний знос, який вони мають, особливо в їх контрнаступі, який повільно розвивається, – великі та стають усе більшими".

"Зокрема, у сфері танків українцям, окрім якості (Leopard-2 і Abrams), гостро потрібна кількість", - пише ЗМІ.

Тож союзники шукають зброю, яку ще можна вивільнити й передати Україні. Звідси виникло рішення викупити Leopard 1A5 у Греції. Афіни натомість мають отримати аналогічну кількість модернізованих танків. Країна вимагає, аби німецька сторона провела капітальну реставрацію колишніх італійських танків власним коштом на території Греції або там, де вкаже грецький уряд. Також серед вимог – встановити сучасні тепловізори, які має, зокрема, Leopard 2. Окрім того, Греція просить посилити броню танків.

Водночас Німеччина вимагає від Греції, аби танки були справними. Однак наразі серед нинішньої кількості техніки декілька десятків не належать оперативним підрозділам, а деякі зразки використовують для навчання. Грецька сторона не проводила модернізацію Leopard 1A5 з моменту їхнього отримання, тобто протягом 30 років.

Допомога Німеччини Україні

Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.

Так, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.

Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.

14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійшли 4 зенітних ракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.

13 липня Німеччина передала Україні зенітки Gepard та станції керування вогнем для IRIS-T.

21 липня Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли танки Leopard, а також кулемети, артилерійські снаряди та інше необхідне озброєння.

29 липня Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка, зокрема, включає зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них.

17 серпня Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Німеччини, до якого увійшли пускові установки ЗРК IRIS-T. А вже 24 серпня ФРН оголосила про надання ракет для ЗРК Patriot.

Новини
Греція
Німеччина
зброя для України
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