Німеччина з часом буде готова передавати Україні більше зброї, - німецький політолог Сумленний
Вже жоден серйозний політик Німеччини не говорить про те, що не потрібно надавати Україні зброю - системи Patriot будуть поставлені раніше чи пізніше
Про це в ефірі Еспресо сказав німецький політолог Сергій Сумленний.
"Я не думаю, що ми спостерігаємо шалену еволюцію Німеччини. Вона й надалі буде максимально утримуватися від військових активностей закордоном. Хоча б через це, що Бундесвер на це не здатний, він недофінансований - там немає достатньо обладнання і людей, які готові це робити", - зазначив він.
На думку політолога, Німеччина буде готова передавати більше зброї.
"Псевдопацифічні заклики не надавати зброю, зупинитися, нічого не робити і воно все саме закінчиться все більше маргіналізуються. Вже жоден серйозний політик не говорить про те, що зброю не потрібно надавати, а рік тому - це був абсолютний мейнстрім. Ми бачимо поступовий, покроковий рух. Я думаю, що Patriot будуть поставлені раніше чи пізніше. Німеччина завжди рухається на один-два кроки поза таймлайном", - підсумував Сумленний.
- Нагадаємо, 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 23 листопада, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.
- У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.
- У НАТО заявили, рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot для України, мають ухвалювати уряди країн.
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