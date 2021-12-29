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Обрання керівництва САП: члени комісії написали Венедіктовій листа з проханням розблокувати конкурс

29 грудня, 2021 середа
18:00
Суспільство Ірина Венедіктова

П'ятеро членів конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури написали листа з проханням про допомогу генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій

Про це повідомляє Укрінформ.

"Звертаємося, щоб висловити занепокоєння щодо відсутності прогресу в конкурсі щодо відбору нового керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури та інших посадових осіб САП, а також просити Вашої допомоги у розблокуванні процесу, щоб Конкурсна комісія змогла успішно завершити свою роботу в найкоротший строк", - йдеться у зверненні.

Лист підписали члени комісії Роман Куйбіда, В'ячеслав Навроцький, Драго Кос, Томас Фаєрстон і Нона Цоцорія. 

Автори листа зазначили, що 21 грудня комісія завершила співбесіди та виставила бали всім кандидатам, і переможцями стали Олександр Клименко на посаду керівника САП, Андрій Синюк на посаду його заступника та Сергій Савицький на посаду начальника п'ятого відділу САП. Однак, комісія не затвердила ці результати.

"Під час засідання 21 грудня голова комісії пані Коваль висловила різні причини, чому комісія не може негайно затвердити результати, включно з тим, що їй необхідно спочатку проконсультуватися з Офісом генерального прокурора щодо відповідності кандидатів вимогам закону", - пояснили в листі.

Учасники комісії зазначили, що наступного дня Коваль повідомила, що звернулася до генпрокурора з проханням підтвердити, що кандидати відповідають вимогам низки законів: "Про очищення влади", "Про запобігання корупції" та "Про державну таємницю".

Однак, як стверджують члени комісії, це звернення Коваль не погодила та надіслала з власної ініціативи.

"Згідно з листом, який ми отримали від одного кандидата (пана О. Клименка), деякі посадовці Офісу генерального прокурора, очевидно, помилково сприйняли лист пані Коваль як нібито інформацію про рішення комісії провести нову спеціальну перевірку кандидатів. Це не так - комісія вже має результати необхідних спеціальних перевірок усіх кандидатів-переможців і має їх вже протягом кількох місяців. Хоча Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) дало чітку відповідь про відсутність правових підстав для проведення додаткових повторних перевірок, листа НАЗК, очевидно, виявилося недостатньою для деяких членів, і 24 грудня Комісія знову не завершила свою роботу", - йдеться в листі.

У зверненні наголосили, що українські та іноземні члени комісії підтримали пропозиції, які дозволили б затвердити результати конкурсу. У комісії не виникало жодних суперечок між членами.

Автори листа попросили Венедіктову дати чітку відповідь про те, чи відповідають визначені кандидати на посади керівництва САП. Це, на їх думку, розблокує проведення конкурсу та завершить процес обрання.

"Ми віримо, що чітка заява від Вас про те, що всі кандидати-переможці пройшли перевірку та відповідають всім застосовним вимогам законодавства, а також що українське законодавство не вимагає додаткових спеціальних перевірок, буде достатньо, щоб переконати всіх членів Комісії затвердити результати та схвалити подання до Вас. Ми вважаємо, що така заява нарешті дозволить Комісії успішно завершити свою роботу, але без такої заяви процес може затягнутися", - написали члени комісії Венедіктовій.

 

  • Нагадаємо, 20 грудня ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.
  • У Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП не є остаточним, і його треба проаналізувати.
  • 21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх. 
  • Посли G7 назвали "невиправданою" відмову конкурсної комісії призначити керівника САП. 
  • Фіналіст конкурсу прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк, який набрав 229 балів, оскаржить результат відбору.
  • 24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП. 
  • "Не дозволяйте корумпованим силам блокувати роботу": США закликали відновити процес обрання керівника САП.
 

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