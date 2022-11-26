Обстріли інфраструктури України ніяк не впливають на лінію фронту, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури й лінія фронту є двома різними процесами. Оскільки на лінії фронту відбуваються дії, які не повʼязані з цивільним життям. Динаміка на лінії фронту вказує на те, що тут немає жодного звʼязку з блекаутом", - пояснив Згурець.

Аналітик вважає, що Росія не зможе зламати опір українців ударами по енергетичній інфраструктурі України.

"Ударами по цивільній та енергетичній інфраструктурі ворог розраховує вплинути на стійкість українського суспільства. В Росії вважають, що українці почнуть тиснути на владу з вимогою про переговори з РФ. Це є не логічними очікуваннями противника. З іншого боку, в росіян є очікування, що пошкодження енергетичної системи України вплине на наших військових. Однак в реальності це ніяк не впливає на лінію фронту", - додав він.

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