Обстріли інфраструктури України ніяк не впливають на лінію фронту, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що удари росіян по енергетичній інфраструктурі України ніяк не впливають на лінію фронту
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури й лінія фронту є двома різними процесами. Оскільки на лінії фронту відбуваються дії, які не повʼязані з цивільним життям. Динаміка на лінії фронту вказує на те, що тут немає жодного звʼязку з блекаутом", - пояснив Згурець.
Аналітик вважає, що Росія не зможе зламати опір українців ударами по енергетичній інфраструктурі України.
"Ударами по цивільній та енергетичній інфраструктурі ворог розраховує вплинути на стійкість українського суспільства. В Росії вважають, що українці почнуть тиснути на владу з вимогою про переговори з РФ. Це є не логічними очікуваннями противника. З іншого боку, в росіян є очікування, що пошкодження енергетичної системи України вплине на наших військових. Однак в реальності це ніяк не впливає на лінію фронту", - додав він.
- Удень 23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО. Проте окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води та електроенергії призупинили у Києві.
- Згодом стало відомо, що окупанти випустили близько 65 крилатих ракет, постраждали будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції щонайменше у чотирьох регіонах.
- По всій Україні почалися перебої з електропостачанням. Місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт.
- Також через ворожу атаку на Заході України виникли перебої з електропостачанням.
- Ввечері Повітряні сили повідомляли, що загалом протиповітряна оборона збила 51 крилату ракету з 70 та 5 дронів-камікадзе, які атакували.
- Пізніше в різні куточки України почали подавати електропостачання, зокрема в Одесу, Київ, Львів, на Волинь, Київщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину, Хмельниччину й інші. Про стан відновлення енергопостачання в регіонах детально розповів президент Зеленський.
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