Оголосили переможця САП, але зробили два кроки назад, - юрист Жернаков

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Сьогодні формально затвердили переможця на посаду керівника САП, бо це нібито відповідає нашим обіцянкам партнерам з ЄС і було однією з умов отримання нами статусу кандидата. Також пряма обіцянка президенту Байдену особисто президента Зеленського щодо затвердження переможця. Тобто затвердження було, а далі так до роботи й не приступив переможець", - зазначив юрист.



Михайло Жернаков зауважив, що зробили один крок, оголосивши переможця, але зробили два назад.



"По-перше, витребовуючи від Офісу Генерального прокурора підтвердження щодо допуску до держтаємниці, які вже давно підтверджені, і щодо спецперевірок, які не проводяться під час воєнного стану. По-друге, Генпрокурора немає, а є лише виконувач обов'язків. Відповідно, це все дає можливості скасувати цей конкурс і потім кивати на рішення суду", - пояснив голова правління "Фундації DEJURE".

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