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Оголосили переможця САП, але зробили два кроки назад, - юрист Жернаков

19 липня, 2022 вiвторок
23:30
Суспільство НАБУ, САП

Михайло Жернаков, голова правління "Фундації DEJURE", вважає, вимоги підтверджень та спецперевірок від ОГПУ та відсутність Генпрокурора дають можливість скасувати цей конкурс на посаду керівника САП

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Сьогодні формально затвердили переможця на посаду керівника САП, бо це нібито відповідає нашим обіцянкам партнерам з ЄС і було однією з умов отримання нами статусу кандидата. Також пряма обіцянка президенту Байдену особисто президента Зеленського щодо затвердження переможця. Тобто затвердження було, а далі так до роботи й не приступив переможець", - зазначив юрист.

Михайло Жернаков зауважив, що зробили один крок, оголосивши переможця, але зробили два назад.

"По-перше, витребовуючи від Офісу Генерального прокурора підтвердження щодо допуску до держтаємниці, які вже давно підтверджені, і щодо спецперевірок, які не проводяться під час воєнного стану. По-друге, Генпрокурора немає, а є лише виконувач обов'язків. Відповідно, це все дає можливості скасувати цей конкурс і потім кивати на рішення суду", - пояснив голова правління "Фундації DEJURE".

  • Криза з призначенням керівника САП тягнулася тривалий час. Ще в серпні 2020 року очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пішов у відставку. Після цього відомство тимчасово очолював Максим Грищук.
  • 2 грудня 2021 року посли країн Великої сімки закликали Україну призначити очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 9 грудня керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що за посаду керівника САП відбувається "велика боротьба" та не виключив намагань деяких представників конкурсної комісії затягнути процес призначення.
  • 20 грудня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП. В Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК не є остаточним, і його треба проаналізувати. 21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх. 24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП.
  • 12 січня цього року стало відомо, що з 23 грудня комісія чекає на відповідь Офісу генпрокурора, який має дати дозвіл на оголошення переможців. А Офіс генпрокурора підтвердив, що не веде спецперевірку, яка нібито блокує призначення керівника САП.
  • 3 лютого конкурсна комісія з обрання керівника САП втретє не затвердила результатів конкурсу через відсутність кворуму. Наступне засідання комісії було заплановане на 22 лютого, проте не відбулося з тієї самої причини.

Україна
Генпрокуратура
Генпрокурор
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