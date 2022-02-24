Окупанти обстріляли село Радчиці на Житомирщині, знищені чотири будинки
На Житомирщині внаслідок обстрілу села Радчиці в Овруцькій громаді зруйновані чотири будинки, жителів евакуюють
Про це повідомляє Овруцька міська рада у Facebook.
"Станом на 12:00 год 24.02.2022 року, здійснено обстріл села Радчиці. В результаті обстрілу зруйновано чотири будинки, поранених немає», - йдеться у повідомленні.
У міській раді організували штаб з евакуації населення і збирають списки бажаючих евакуюватися.
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