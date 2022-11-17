Про це на брифінгу 17 листопада сказав заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"З 11 листопада противник завдав 148 ракетних ударів, у тому числі 15 листопада 111 ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Застосував 26 дронів-камікадзе по позиціях наших військ у районах 5 населених пунктів та об'єктах цивільної інфраструктури", - сказав він.

Громов також повідомив, що під час атаки 17 листопада російські окупанти застосували 16 ракет і 5 безпілотників.

За його словами, українські захисники за звітний період знищили 102 повітряні цілі.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Уранці 17 листопада війська РФ обстріляли Дніпро, влада інформує про кілька ударів по інфраструктурі.

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