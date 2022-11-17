Окупанти з 11 листопада завдали по Україні 148 ракетних ударів і скерували 26 дронів, - Генштаб
З 11 листопада противник завдав 148 ракетних ударів по Україні, найбільше їх припало на 15 листопада
Про це на брифінгу 17 листопада сказав заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.
"З 11 листопада противник завдав 148 ракетних ударів, у тому числі 15 листопада 111 ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Застосував 26 дронів-камікадзе по позиціях наших військ у районах 5 населених пунктів та об'єктах цивільної інфраструктури", - сказав він.
Громов також повідомив, що під час атаки 17 листопада російські окупанти застосували 16 ракет і 5 безпілотників.
За його словами, українські захисники за звітний період знищили 102 повітряні цілі.
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Уранці 17 листопада війська РФ обстріляли Дніпро, влада інформує про кілька ударів по інфраструктурі.
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