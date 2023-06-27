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Окупаційна адміністрація Запорізької області вивозить під приводом відпочинку дітей до Чувашії

27 червня, 2023 вiвторок
11:14
Війна з Росією діти, війна

Окупаційна адміністрація тимчасово захоплених районів Запорізької області вивозить дітей до Російської Федерації нібито на відпочинок

Про це інформує Центр національного спротиву.

Підпілля розповіло, що близько 300 дітей мають вивезти до Чуваської Республіки.

"Як відомо, росіяни не повертають дітей після їх вивезення, прикриваючись воєнним станом в регіоні, який ще восени минулого року ввів на ТОТ міжнародний злочинець Владімір Путін", - нагодують у ЦНС.

Водночас росіяни заблокували виїзд жителів тимчасово окупованої території Запорізької області до України. Тим самим ворог використовує дітей як заручників аби змусити виїхати їх батьків за ними.

Спротив нагадує, що викрадення дітей для подальшої їх асиміляції є ознакою геноциду нації, оскільки це направлено на знищення самоідентифікації нації. Усі, хто допомагає або сприяє вивезенню дітей, несуть покарання саме за злочини проти людяності.

Що відомо про депортацію дітей до РФ

17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей.

24 травня в Офісі генпрокурора повідомили, що Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій.

У травні омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про наявність доказів причетності Білорусі до незаконної депортації дітей до РФ.

29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське. Він зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей, невідомо навіть, де вони перебувають і у яких умовах.

За словами уповноваженого ВР із прав людини, станом на кінець травня Україні відомо про 24 тисячі українців, які зникли безвісти під час збройної агресії Росії, в тому числі й діти.

Ексуповноважений президента України з прав дитини, засновник Фонду "Save Ukraine" Микола Кулеба наголосив, що окупанти викрадають та примусово депортують наших дітей.

Згодом Лубінець заявив, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують дітей на тимчасово захоплених територіях.

Також російські війська загострюють гуманітарну кризу на тимчасово окупованій території, аби схилити батьків брати паспорт для дітей в обмін на "соціальні виплати".

Влада РФ намагається переключити увагу світу з депортації дітей, створивши комісію для розслідування "злочинів української влади" проти неповнолітніх з 2014 року.  

Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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