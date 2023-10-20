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Операція Ізраїлю в Газі буде проходити в три етапи, - воєнкорка Сампан

20 жовтня, 2023 п'ятниця
21:50
Війна в Ізраїлі ізраїльські солдати

Кореспондентка каналу Бутусов+ Ірина Сампан повідомила, що Ізраїль планує розділити на три етапи операцію в Секторі Газа

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"Цю війну Ізраїль збирається довести до кінця. Це принципова позиція ізраїльтян, як цивільного населення, так і військових. Оскільки вони хочуть помсти. Їхня мета - повністю знищити ХАМАС. Це буде не якась часткова ліквідація лідерів й арсеналів. В Ізраїлі знають, що ці терористи можуть відродитися знову", - розповіла Сампан.

Журналістка розповіла про план Ізраїлю провести операцію в Газі в три етапи.

"Міністр оборони Ізраїлю заявив про те, що операція ЦАХАЛу в Газі буде проходити в три етапи. Зараз Ізраїль знаходиться на першому етапі операції - повітряні атаки сектору. Зокрема, знищення логістики й лідерів терористів. Другий етап передбачає меншої інтенсивності атаки, але більш точні. Міністр не озвучив, проте ймовірно йдеться й про наземну операцію. Таким чином ізраїльтяни намагатимуться подавити всі осередки опору, які залишились в секторі. І вже третій етап операції буде направлений на встановлення режиму на цій території. Зокрема, спеціальний режим безпеки. Про це теж не було розʼяснень. Однак, я розумію це так, що саме військові Ізраїлю встановлять в секторі свої правила", - додала вона.
 

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.

17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування. 18 жовтня  Байден прибув до Ізраїлю й провів зустріч з Нетаньягу. За словами Байдена, удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Газі завдав не ЦАХАЛ.

18 жовтня Байден заявив, що США направлять $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі й на Західному березі. Він також планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном.

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