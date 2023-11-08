Основний ключ для євроінтеграції України - історичне примирення України та Польщі, - міжнародний оглядач Брайлян
Кандидат історичних наук, міжнародний оглядач Єгор Брайлян вважає, що основним ключем для євроінтеграції України є історичне примирення України та Польщі
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Коли українці та поляки примиряться щодо питань історії та багатьох інших моментів, це буде ключем до нашої євроінтеграції і виходу на центральну європейську ідентичність. Без цього наша євроінтеграція не буде успішною, оскільки Польща є лідером в центральній Європі та залишається впливовою для інших країн", - повідомив Брайлян.
Про протистояння, Волинську трагедію, Першу світову війну, "Листопадовий зрив", акцію “Вісла”, Другу світову війну країни повинні пам'ятати, але при цьому рухатися далі. Прикладом успішної європейської інтеграції для нас має бути Німеччина та Франція, каже міжнародний оглядач.
"Сама ідея європейської інтеграції стала можливою через примирення Франції та Німеччини. Після Другої світової війни вони розуміли, що більше не потрібно таких жахів. Тобто, той самий Аденауер (колишній Міністр закордонних справ Німеччини – ред.) пам'ятав ці всі часи, Першу світову війну, Другу світову війну і я думаю, що вони дійшли до такої дочки, що далі вже нікуди. І російсько-українська війна, російська загроза об'єднала поляків та українців. Поляки зрозуміли, що українці виборюють свободу всіх європейців і саме тому варто припинити ці суперечки. Я думаю, що це буде можливо, варто але по різному працювати з різними поляками", - зазначив Брайлян.
За його словами, Франція та Німеччина це приклад тривалого протистояння.
"Франсуа Міттеран (колишній Президент Франції – ред.) і Гельмут Коль (колишній Федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччини – ред.) стояли разом у Вердені, умовно, через 40 років після завершення Другої світової війни. Попри велику кров, травми і багато іншого, вони знайшли між собою це порозуміння", - додав Брайлян.
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