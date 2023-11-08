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Основний ключ для євроінтеграції України - історичне примирення України та Польщі, - міжнародний оглядач Брайлян

8 листопада, 2023 середа
13:43
Світ Анджей Дуда та Володимир Зеленський

Кандидат історичних наук, міжнародний оглядач Єгор Брайлян вважає, що основним ключем для євроінтеграції України є історичне примирення України та Польщі

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли українці та поляки примиряться щодо питань історії та багатьох інших моментів, це буде ключем до нашої євроінтеграції і виходу на центральну європейську ідентичність. Без цього наша євроінтеграція не буде успішною, оскільки Польща є лідером в центральній Європі та залишається впливовою для інших країн", - повідомив Брайлян.

Про протистояння, Волинську трагедію, Першу світову війну, "Листопадовий зрив", акцію “Вісла”, Другу світову війну країни повинні пам'ятати, але при цьому рухатися далі. Прикладом успішної європейської інтеграції для нас має бути Німеччина та Франція, каже міжнародний оглядач.

"Сама ідея європейської інтеграції стала можливою через примирення Франції та Німеччини. Після Другої світової війни вони розуміли, що більше не потрібно таких жахів. Тобто, той самий Аденауер (колишній Міністр закордонних справ Німеччини – ред.) пам'ятав ці всі часи, Першу світову війну, Другу світову війну і я думаю, що вони дійшли до такої дочки, що далі вже нікуди. І російсько-українська війна, російська загроза об'єднала поляків та українців. Поляки зрозуміли, що українці виборюють свободу всіх європейців і саме тому варто припинити ці суперечки. Я думаю, що це буде можливо, варто але по різному працювати з різними поляками", - зазначив Брайлян.

За його словами, Франція та Німеччина це приклад тривалого протистояння.

"Франсуа Міттеран (колишній Президент Франції – ред.) і Гельмут Коль (колишній Федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччини – ред.) стояли разом у Вердені, умовно, через 40 років після завершення Другої світової війни. Попри велику кров, травми і багато іншого, вони знайшли між собою це порозуміння", - додав Брайлян.

  • 28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

  • У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

  • 7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

  • 8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив: важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. 

  • Також віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин у нашій країні.

  • ЗМІ повідомляють, що Україна отримає 8 листопада рекомендацію щодо початку переговорів, але будуть висунуті додаткові умови. А 14-15 грудня на саміті ЄС буде прийнято рішення, чи розпочати з Україною переговори про членство.

  • 26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС.

  • 28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

  • 31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів.

  • 4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

  • Напередодні редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Юзвяк повідомив, що Європейський Союз, ймовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але "з певними умовами".

  • Станом на початок листопада Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

  • У вівторок, 8 листопада, Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС.

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