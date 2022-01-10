Переслідування Петра Порошенка загрожує національним інтересам України, - Климпуш-Цинцадзе
Народна депутатка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що переслідування Петра Порошенка загрожує національним інтересам України та є політично вмотивованим
Таку думку вона висловила в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.
"Це політично вмотивоване переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка. Чинний президент зловживає владою. Я переконана, що вже цього тижня ми будемо мати серйозну та жорстку реакцію демократичного світу на прийняті рішення, які були прийняті всупереч Кримінальному кодексу України та процедурам ухвалення стосовно арешту майна Петра Порошенка. Я вважаю, що переслідуючи свого політичного опонента чинна влада знищує демократію в Україны", - вважає Климпуш-Цинцадзе.
Політикиня зазначила, що таким чином в Україні нівелюється верховенство права, що не сприяє довірі та допомозі від західних партнерів. Вона зазначила, що це дуже непокоїть, адже ймовірність агресії РФ нікуди не зникла.
"Така близорукість чинної влади б’є по нашим національним інтересам. Зараз ми найбільше потребуємо підтримки та допомоги від наших західних партнерів. Оскільки загроза військового вторгнення РФ на територію України нікуди не зникла. Переслідування Петра Порошенка точно не сприятиме довірі та підтримці України", - додала Климпуш-Цинцадзе.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.
- США наголосили на важливості верховенства права, а не політичних мотивів у ситуації щодо підозри Порошенку.
- ЄС наголосив на пріоритетності неупередженого правосуддя, пообіцявши відстeжувати ситуацію з підозрою Порошенку.
- 6 січня Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи п’ятого президента України Петра Порошенка у справі про держзраду.
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