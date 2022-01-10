Переслідування Петра Порошенка загрожує національним інтересам України, - Климпуш-Цинцадзе

Таку думку вона висловила в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Це політично вмотивоване переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка. Чинний президент зловживає владою. Я переконана, що вже цього тижня ми будемо мати серйозну та жорстку реакцію демократичного світу на прийняті рішення, які були прийняті всупереч Кримінальному кодексу України та процедурам ухвалення стосовно арешту майна Петра Порошенка. Я вважаю, що переслідуючи свого політичного опонента чинна влада знищує демократію в Україны", - вважає Климпуш-Цинцадзе.



Політикиня зазначила, що таким чином в Україні нівелюється верховенство права, що не сприяє довірі та допомозі від західних партнерів. Вона зазначила, що це дуже непокоїть, адже ймовірність агресії РФ нікуди не зникла.



"Така близорукість чинної влади б’є по нашим національним інтересам. Зараз ми найбільше потребуємо підтримки та допомоги від наших західних партнерів. Оскільки загроза військового вторгнення РФ на територію України нікуди не зникла. Переслідування Петра Порошенка точно не сприятиме довірі та підтримці України", - додала Климпуш-Цинцадзе.