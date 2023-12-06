Про це він розповів в етері Еспресо.

"Піхоту можна замінити лише піхотою. Це війна і яка б не була гарна артилерія, танки або інші засоби збройної боротьби, вони допомагають піхоті - це головний чинник. А піхота - це мобілізація, бо люди виходять зі строю: хворіють, є поранені, загиблі й потрібно відновлювати", - пояснює експерт.

Якубець наголосив, що також армія не може постійно бути на передньому фронті: "Не можна так робити".

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"Говорили ще тогоріч: пане міністр оборони, призвіть більше, а він нам відповідав, що у нього мільйон під прицілом. А ми питаємо: де ж той мільйон, якщо росіяни наступають або обороняються, за даними розвідки 430 тис., це означає, що приблизно така ж цифра й у нас. А де ж тоді ще 600 тисяч, чим вони займаються, інші напрямки прикривають, які? На півночі, але ж там можна обійтись поки, там немає активних дій; на північному сході - теж. Тобто армію треба перерахувати, подивитися, де зайві, а їх дуже багато", - підкреслив екскомандувач Аеромобільних (Десантно-штурмових) військ України.

За його даними, мобілізація має активно продовжувалося.

Військовий прокоментував інформацію з приводу того, що краще мобілізовувати одного мотивованого, ніж два без мотивації: "Шановні друзі, ви дуже сильно помиляєтеся, не можна так казати. Що значить невмотивовані, що значить він не хоче або він не вміє? Не вміє значить навчимо, а не хоче - змусимо, це ж війна, як хтось там буде невмотивований".

Що відомо про мобілізацію в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації до 14 лютого 2024 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутися додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Утім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939-му і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - наголосив Воллес.

24 листопада питання демобілізації українських військовослужбовців-строковиків, термін служби яких вже закінчився, обговорювалося на Ставці Верховного Головнокомандувача.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що з боку держави має бути зроблено кілька кроків щодо мобілізації. Згодом він пояснив, чому без демобілізації буде складно набрати людей у військо на заміну.

24 листопада президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та міністру оборони Рустему Умєрову презентувати план щодо мобілізації.

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що для проведення демобілізації держава має проводити масштабну підготовку резервів.

У Верховній Раді України обговорюють можливість законодавчо закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби.

Також у Раді пропонують вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом.

Військовослужбовиця ЗСУ Ольга Біщук вважає, що для ефективної мобілізації влада має застосувати інший механізм.