"Україні потрібні ротації": військовослужбовець ЗСУ Тимочко сказав, як відвести бійців без оголення фронту

Про це він сказав в етері телеканалу Еспресо.

"Україні потрібні ротації. Але для того, щоб проводити ефективні ротації, потрібен добір людей. На заміну мають поетапно заступати інші люди. Велику кількість війська просто так відвести нереально, це має відбуватися дуже системно та розтягнуто в часі. Адже оголювати будь-яку ділянку фронту не дозволяється, це ризик прориву. Тоді можуть бути такі загрози, коли вже не про ротацію прийдеться думати, а про порятунок", - зазначив він.

Україна змінює закон про мобілізацію. Територіальні центри комплектування зараз почали займатися своєю роботою.

"Це відбувається в рамках кампанії по відсіканню корупційної складової в центрах комлпектування. Йдеться про звільнення комісарів, запізніла робота НАБУ, ДБР, САП та ін. Почала відсікатися корупційна складова, а бачення центрів комплектування розширилось. Давно так би мало відбуватися. А ще, люди мали б самі з'являтися і давати хоча б дані про себе, інформацію", - додав він.

Відсікти одну проблему мало, потрібно працювати комплексно. Зміни, які будуть внесені до законодавства, це не лише про посилення контролю за мобілізацією. Має бути посилення контролю за наданням відпочинку, відпусток, фінансових виплат, оздоровлення, ротацій бійців, це важливо, вважає Тимочко.