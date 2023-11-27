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Головна Війна з Росією Демобілізація - це питання того, як легко ми проведемо домобілізацію, - Євген Дикий
Ексклюзив

Демобілізація - це питання того, як легко ми проведемо домобілізацію, - Євген Дикий

27 листопада, 2023 понедiлок
23:00
Війна з Росією мобілізація

Євген Дикий екскомандир роти батальйону «Айдар», науковець і публіцист пояснив, чому без демобілізації буде складно набрати людей у військо на заміну

Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.

Без демобілізації військових, які воювали, буде дуже складно набрати на заміну їм інших людей. Вони мають знати, що через певний час перебування на фронті, їх точно замінять, це критична потреба, вважає Дикий.

"Демобілізація - це питання того, як легко ми проведемо домобілізацію. Якщо люди знатимуть, що вони йдуть воювати, наприклад, на 2 роки, замість того, аби "купляти квиток в один кінець", це одна історія. Абсолютна різна людська психологія з тим, що "одягнув піксель і все, для тебе життя закінчилось". Якщо перемога буде через 10 років, значить 10 років воюєш, варіантів немає", - пояснив він.

Ми весь цей час воюємо меншою кількістю людей, ніж наш ворог і це не нормально, враховуючи яка ставка для нас, а яка для них, зауважив Дикий.

"Вони воюють за загарблення чужої країни, а ми воюємо, вибачте, за виживання. І те, що ми за весь цей час не спромоглися виставити стільки бійців, скільки окупанти, це ганьба та реальна небезпека", - додав він.

За його словами, українцям потрібно бути готовими до мобілізації у перше півріччя 2024 р.

"Виходячи з того, що відбувається в окупантів, нам треба бути готовими в перше півріччя 2024 р. додати до лав ЗСУ хоча б півмільйона людей. Це приблизно 80 тис. на місяць, якщо вважати, що мобілізація має йти приблизно в однаковому темпі. Це вартує нормального, спокійного обговорення", - зазначив Дикий.

  • У Верховній Раді готують законопроєкт про позбавлення відстрочки від мобілізації частини українців, зокрема здобувачів другої та третьої вищої освіти. 
  • Раніше у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації. Документом пропонувалося встановити, що під мобілізацію не підпадають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".
Суспільство
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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