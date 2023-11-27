Демобілізація - це питання того, як легко ми проведемо домобілізацію, - Євген Дикий

Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.

Без демобілізації військових, які воювали, буде дуже складно набрати на заміну їм інших людей. Вони мають знати, що через певний час перебування на фронті, їх точно замінять, це критична потреба, вважає Дикий.

"Демобілізація - це питання того, як легко ми проведемо домобілізацію. Якщо люди знатимуть, що вони йдуть воювати, наприклад, на 2 роки, замість того, аби "купляти квиток в один кінець", це одна історія. Абсолютна різна людська психологія з тим, що "одягнув піксель і все, для тебе життя закінчилось". Якщо перемога буде через 10 років, значить 10 років воюєш, варіантів немає", - пояснив він.

Ми весь цей час воюємо меншою кількістю людей, ніж наш ворог і це не нормально, враховуючи яка ставка для нас, а яка для них, зауважив Дикий.

"Вони воюють за загарблення чужої країни, а ми воюємо, вибачте, за виживання. І те, що ми за весь цей час не спромоглися виставити стільки бійців, скільки окупанти, це ганьба та реальна небезпека", - додав він.

За його словами, українцям потрібно бути готовими до мобілізації у перше півріччя 2024 р.

"Виходячи з того, що відбувається в окупантів, нам треба бути готовими в перше півріччя 2024 р. додати до лав ЗСУ хоча б півмільйона людей. Це приблизно 80 тис. на місяць, якщо вважати, що мобілізація має йти приблизно в однаковому темпі. Це вартує нормального, спокійного обговорення", - зазначив Дикий.