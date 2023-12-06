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Ексклюзив

"Не треба хапати людей на вулиці": військовослужбовиця ЗСУ Біщук назвала проблеми поточного стану мобілізації

6 грудня, 2023 середа
14:00
Суспільство Ольга Біщук

Військовослужбовиця ЗСУ Ольга Біщук вважає, що для ефективної мобілізації влада має застосувати інший механізм

Про це вона сказала в етері телеканалу Еспресо.

"Я вважаю, що зараз мобілізація (в Україні - ред.) взагалі не відрегульована. Не потрібно хапати людей на вулиці, кидати. Все має бути систематично. Влада повинна розробити такий механізм, щоб люди не боялися мобілізації, а знали, що це їх громадянський обов'язок і вони мають йти воювати", - зазначила вона.

Великий вплив на мотивацію йти воювати має подача інформаціїї людям, додала Біщук.

"Це дуже велика інформаційна політика. Всі ці моменти треба скласти в один механізм, тоді проводити мобілізацію. На даному етапі я не бачу чіткої, якісної мобілізації", - каже військовослужбовиця.

Також, за її словами, необхідно провести ротацію. Військовослужбовці не знають коли повернуться додому, це найгірше, бо немає конкретики.

"Нехай декілька місяців ми побудемо вдома. Найгірше, коли немає чіткості. Ми просто хочемо, щоб нам сказали конкретно: "через декілька місяців ви поїдете додому назавжди чи на певний термін". Тобто відбувається хаос, але цей механізм має регулюватися і мають бути інституції, які будуть контролювати цю мобілізацію", - резюмувала Біщук.

  • Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації до 14 лютого 2024 року.

  • Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутися додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Утім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

    "Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939-му і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - наголосив Воллес.

  • 24 листопада питання демобілізації українських військовослужбовців-строковиків, термін служби яких вже закінчився, обговорювалося на Ставці Верховного Головнокомандувача.

  • Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що з боку держави має бути зроблено кілька кроків щодо мобілізації. Згодом він пояснив, чому без демобілізації буде складно набрати людей у військо на заміну.

  • 24 листопада президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та міністру оборони Рустему Умєрову презентувати план щодо мобілізації.

  • Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що для проведення демобілізації держава має проводити масштабну підготовку резервів.

  • У Верховній Раді України обговорюють можливість законодавчо закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби.  

  • Також у Раді пропонують вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом.

Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
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