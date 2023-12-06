"Не треба хапати людей на вулиці": військовослужбовиця ЗСУ Біщук назвала проблеми поточного стану мобілізації
Військовослужбовиця ЗСУ Ольга Біщук вважає, що для ефективної мобілізації влада має застосувати інший механізм
Про це вона сказала в етері телеканалу Еспресо.
"Я вважаю, що зараз мобілізація (в Україні - ред.) взагалі не відрегульована. Не потрібно хапати людей на вулиці, кидати. Все має бути систематично. Влада повинна розробити такий механізм, щоб люди не боялися мобілізації, а знали, що це їх громадянський обов'язок і вони мають йти воювати", - зазначила вона.
Великий вплив на мотивацію йти воювати має подача інформаціїї людям, додала Біщук.
"Це дуже велика інформаційна політика. Всі ці моменти треба скласти в один механізм, тоді проводити мобілізацію. На даному етапі я не бачу чіткої, якісної мобілізації", - каже військовослужбовиця.
Також, за її словами, необхідно провести ротацію. Військовослужбовці не знають коли повернуться додому, це найгірше, бо немає конкретики.
"Нехай декілька місяців ми побудемо вдома. Найгірше, коли немає чіткості. Ми просто хочемо, щоб нам сказали конкретно: "через декілька місяців ви поїдете додому назавжди чи на певний термін". Тобто відбувається хаос, але цей механізм має регулюватися і мають бути інституції, які будуть контролювати цю мобілізацію", - резюмувала Біщук.
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