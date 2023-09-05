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Війна з Росією: хроніка
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Після підриву в Новій Каховці ворог закрив "передвиборчий штаб"

5 вересня, 2023 вiвторок
17:02
Війна з Росією на фото: галерея

Росіяни розпочали проводити псевдовибори до "органів влади" на тимчасово окупованих українських територіях. Зокрема після підриву передвиборчого штабу "Єдиної Росії" в Новій Каховці на Херсонщині рашисти його закрили

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Вдалі дії українського підпілля в Новій Каховці не залишилися непоміченими окупантами, які тепер бояться працювати в місті. Після вдалого підриву штабу "Єдиної Росії" представниками партизанського руху "Атеш", у Новій Каховці не працюють офіси партійних осередків та штаби партій на псевдовиборах", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що місцеві жителі не беруть участі в так званому виборчому процесі й у штабах працюють лише приїжджі росіяни. Завданням штабів є створення видимості партійної діяльності та організація пропаганди.

Колаборанти не хочуть ризикувати життям й бояться. Тому деякі з них втекли до Генічеська та Скадовська, а самі офіси закрились й не функціонують офлайн.

"Така ситуація демонструє, що ворог не контролює захоплені землі. Навіть після півтора року окупації росіяни бояться населення й жодні репресії це виправляють, адже для місцевих вони лишаються загарбниками", - пояснюють у Спротиві.

Нагадаємо, 29 серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Що відомо про псевдовибори на ТОТ

31 серпня російські загарбники почали проводити так звані вибори до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України.

29 серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Також Служба безпеки України поцілила дронами по колаборантах, які зібралися проводити на тимчасово окупованій частині Запорізької області псевдовибори. Є поранені. 

Крім цього, Служба безпеки ідентифікувала особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Речник Європейської комісії Петер Стано оприлюднив заяву зі засудженням проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

За допомогою БПЛА Сили оборони поширили над тимчасово окупованими територіями листівки з закликом ігнорувати псевдовибори окупантів, які 8 вересня мають офіційно розпочатись в дільницях.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".  

вибори
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
колаборанти
Нова Каховка
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