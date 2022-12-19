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Питання існування Білорусі та посилення армії РФ: ОП і розвідка прокоментували візит Путіна до Лукашенка

19 грудня, 2022 понедiлок
20:32
війна з Росією На фото Михайло Подоляк

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що російський диктатор Володимир Путін прилетів до Мінська, щоб обговорити питання самостійного існування Білорусі

В етері телемарафону радник припустив, що Путін та білоруський диктатор Олександр Лукашенко обговорювали більше не війну проти України та участь Білорусі у бойових діях, а інтеграцію Білорусі до складу РФ. 

"Вони швидше обговорюють, чи буде Білорусь існувати як самостійна держава, чи будуть у рамках століття заснування СРСР більш інтегративні процеси між Росією та Білоруссю проводитися. Щоб Росія взяла по суті під контроль Білорусь, а Путін сказав, що він уже почав збирати землі слов'янські чи радянські землі", — сказав він.

На думку Подоляка, Лукашенку запропонують стати губернатором чи залишитися президентом, якого у Кремлі будуть вважати генерал-губернатором Білорусі.

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Зокрема представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов у етері телемарафону заявив, що Росія на переговорах у Мінську намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для суттєво ослабленої російської армії.

"Окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, Росія має спроби вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для російської армії. Росія справді багато втрачає і не може самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. ОПК також є предметом переговорів двох президентів", - відзначив Юсов.

  • 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.
  • 16 грудня стало відомо, що Володимир Путін зустрінеться в Мінську з Олександром Лукашенком 19 грудня. А аналітики ISW визначили, до чого Путін схилятиме Лукашенка під час візиту.
  • 18 грудня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Говорили, зокрема, про ситуацію в Білорусі та можливу загрозу наступу.
  • Зустріч російського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 19 грудня буде частиною зусиль, які мають створити інформаційної умови для нового етапу війни проти України. 
  • Володимир Путін і Олександр Лукашенко виступили з заявами після закінчення зустрічі у Мінську, російський президент прибув до Білорусі вперше з 2019 року.

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Росія
Білорусь
ГУР
Військові новини
Михайло Подоляк
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