Питання існування Білорусі та посилення армії РФ: ОП і розвідка прокоментували візит Путіна до Лукашенка
Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що російський диктатор Володимир Путін прилетів до Мінська, щоб обговорити питання самостійного існування Білорусі
В етері телемарафону радник припустив, що Путін та білоруський диктатор Олександр Лукашенко обговорювали більше не війну проти України та участь Білорусі у бойових діях, а інтеграцію Білорусі до складу РФ.
"Вони швидше обговорюють, чи буде Білорусь існувати як самостійна держава, чи будуть у рамках століття заснування СРСР більш інтегративні процеси між Росією та Білоруссю проводитися. Щоб Росія взяла по суті під контроль Білорусь, а Путін сказав, що він уже почав збирати землі слов'янські чи радянські землі", — сказав він.
На думку Подоляка, Лукашенку запропонують стати губернатором чи залишитися президентом, якого у Кремлі будуть вважати генерал-губернатором Білорусі.
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Зокрема представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов у етері телемарафону заявив, що Росія на переговорах у Мінську намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для суттєво ослабленої російської армії.
"Окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, Росія має спроби вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для російської армії. Росія справді багато втрачає і не може самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. ОПК також є предметом переговорів двох президентів", - відзначив Юсов.
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