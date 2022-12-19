В етері телемарафону радник припустив, що Путін та білоруський диктатор Олександр Лукашенко обговорювали більше не війну проти України та участь Білорусі у бойових діях, а інтеграцію Білорусі до складу РФ.

"Вони швидше обговорюють, чи буде Білорусь існувати як самостійна держава, чи будуть у рамках століття заснування СРСР більш інтегративні процеси між Росією та Білоруссю проводитися. Щоб Росія взяла по суті під контроль Білорусь, а Путін сказав, що він уже почав збирати землі слов'янські чи радянські землі", — сказав він.

На думку Подоляка, Лукашенку запропонують стати губернатором чи залишитися президентом, якого у Кремлі будуть вважати генерал-губернатором Білорусі.

Читайте також: Путін їде до Білорусі прощатися з Лукашенком, якщо той не вступить у війну, - офіцер ЗСУ Лапін

Зокрема представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов у етері телемарафону заявив, що Росія на переговорах у Мінську намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для суттєво ослабленої російської армії.

"Окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, Росія має спроби вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для російської армії. Росія справді багато втрачає і не може самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. ОПК також є предметом переговорів двох президентів", - відзначив Юсов.

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.

16 грудня стало відомо, що Володимир Путін зустрінеться в Мінську з Олександром Лукашенком 19 грудня. А аналітики ISW визначили, до чого Путін схилятиме Лукашенка під час візиту.

18 грудня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Говорили, зокрема, про ситуацію в Білорусі та можливу загрозу наступу.

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 19 грудня буде частиною зусиль, які мають створити інформаційної умови для нового етапу війни проти України.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко виступили з заявами після закінчення зустрічі у Мінську, російський президент прибув до Білорусі вперше з 2019 року.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb