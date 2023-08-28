План захисту критичної інфраструктури та перехід на західні літаки: Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський 28 серпня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому зокрема обговорили захист критичної інфраструктури
Про це він повідомив у Telegram.
"Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним", - зазначив Зеленський.
За його словами, учасники засідання заслухали доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ, генерал-полковника Олександра Сирського та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Також учасники розглянули питання реалізації плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури й підготовки до зими.
Також серед тем обговорення була розробка програми переходу на перспективні типи літаків.
"Звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки й оборони", - зазначив Зеленський.
Що відомо про відкриті справи стосовно працівників військкоматів
26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.
Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.
Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.
3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.
Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.
5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.
7 серпня керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком із двома колегами.
9 серпня стало відомо, що очільника одного з київських районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у корупції.
На Черкащині трьом особам, які, ймовірно, брали хабар за оформлення призовника на військовий облік, оголошено про підозру. Серед них - співробітник територіального центру комплектування та медик.
22 серпня Офіс генпрокурора повідомив, що в Україні провели понад 200 одночасних обшуків у військкоматах та ВЛК.
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