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План захисту критичної інфраструктури та перехід на західні літаки: Зеленський провів засідання Ставки

28 серпня, 2023 понедiлок
18:05
Війна з Росією Зеленський НАТО

Президент України Володимир Зеленський 28 серпня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому зокрема обговорили захист критичної інфраструктури

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним", - зазначив Зеленський.

За його словами, учасники засідання заслухали доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ, генерал-полковника Олександра Сирського та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського. 

Також учасники розглянули питання реалізації плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури й підготовки до зими.

Також серед тем обговорення була розробка програми переходу на перспективні типи літаків. 

"Звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки й оборони", - зазначив Зеленський.

Що відомо про відкриті справи стосовно працівників військкоматів

26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.  

Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.

Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.

5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

7 серпня керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком із двома колегами.

9 серпня стало відомо, що очільника одного з київських районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у корупції.  

На Черкащині трьом особам, які, ймовірно, брали хабар за оформлення призовника на військовий облік, оголошено про підозру. Серед них - співробітник територіального центру комплектування та медик.  

22 серпня Офіс генпрокурора повідомив, що в Україні провели понад 200 одночасних обшуків у військкоматах та ВЛК.

Новини
Україна
Володимир Зеленський
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