Платформа Discord заявила, що співпрацює у розслідуванні витоку секретної інформації

Про це пишуть Reuters.

"Що стосується очевидного порушення доступу до секретних матеріалів, ми співпрацюємо з правоохоронними органами", - йдеться в заяві. "Оскільки розслідування триває, ми не можемо надати подальших коментарів на цей час".

Федеральне бюро розслідувань не відповіло відразу на запит про коментарі.

"Хоча документи почали привертати увагу лише нещодавно, (група журналістів-розслідувачів - ред.)Bellingcat заявила, що знайшла докази того, що принаймні деякі з цих файлів поширювалися в соціальних мережах ще в березні або навіть у січні.



Bellingcat посилається на користувачів Discord, які, за її словами, надали схожі свідчення про походження документів, але застерігає, що не може самостійно перевірити всю інформацію, якою вони поділилися", - зазначили в Reuters.