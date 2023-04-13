Платформа Discord заявила, що співпрацює у розслідуванні витоку секретної інформації
Популярна платформа Discord заявила в середу, що співпрацює з правоохоронними органами США у розслідуванні витоку секретних американських документів
Про це пишуть Reuters.
"Що стосується очевидного порушення доступу до секретних матеріалів, ми співпрацюємо з правоохоронними органами", - йдеться в заяві. "Оскільки розслідування триває, ми не можемо надати подальших коментарів на цей час".
Федеральне бюро розслідувань не відповіло відразу на запит про коментарі.
"Хоча документи почали привертати увагу лише нещодавно, (група журналістів-розслідувачів - ред.)Bellingcat заявила, що знайшла докази того, що принаймні деякі з цих файлів поширювалися в соціальних мережах ще в березні або навіть у січні.
Bellingcat посилається на користувачів Discord, які, за її словами, надали схожі свідчення про походження документів, але застерігає, що не може самостійно перевірити всю інформацію, якою вони поділилися", - зазначили в Reuters.
- Нагадаємо, 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування. Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- Наразі у Пентагоні досі оцінюють масштаби витоку секретних документів, які також пов'язані з Україною. Радник офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що документи не містили даних про контрнаступ ЗСУ. Деякі з цих документів не пройшли перевірку на оригінальність, у Білому домі їх назвали підробкою. А журналісти Associated Press дізналися, що людиною, яка опублікувала секретні документи Пентагону в Discord, може бути дитина.
- Пізніше CNN звітували, що оприлюднені документи розкривають збір американською розвідкою інформації про своїх ключових партнерів і супротивників та конкурентів, зокрема Китай.
- Журналісти CBS ствердили, що ФБР працює над відстеженням витоку матеріалів, водночас Пентагон скорочує кількість людей, які мають доступ до тієї секретної інформації, що стала об'єктом оприлюднення.
- Журналісти The Washington Post поспілкувалися з імовірним членом чату в Discord, куди "злили" документи Пентагону: автори ствердили, що за цим стоїть "любитель зброї", який працював на військовій базі.
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