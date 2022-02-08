Подальше військове втручання РФ в Україну поставить хрест на "Північному потоці-2", - Кулеба
Серед країн Заходу існує консенсус про те, що російський газопровід "Північний потік-2" поки що не варто сертифікувати, а у разі нового вторгнення РФ в Україну цей проєкт не буде працювати, каже Кулеба
Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з міністрами закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини.
Міністр підкреслив, що "Північний потік-2" є безпековою проблемою для всієї Європи.
"Для нас є позитивними сигнали про те, що в принципі існує консенсус зараз, про те, що, по-перше: не потрібно поспішати з сертифікацією "Північного потоку-2". А по-друге - що будь-яке нове військове втручання Росії в Україну поставить хрест на цьому проєкті", - сказав Кулеба.
- Нагадаємо, у Німеччині заявили, що сертифікація російського газопроводу "Північний потік-2" у першому півріччі 2022 року виглядає малоймовірною.
- Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що російський газовий монополіст Газпром маніпулює законодавством ЄС для сертифікації частини "Північного потоку-2".
- 1 лютого очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у ЄС не буде стимулу для запуску російського газопроводу "Північний потік-2" у випадку будь-якої тривожної ситуації в Україні.
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