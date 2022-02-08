Подальше військове втручання РФ в Україну поставить хрест на "Північному потоці-2", - Кулеба

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з міністрами закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини.



Міністр підкреслив, що "Північний потік-2" є безпековою проблемою для всієї Європи.



"Для нас є позитивними сигнали про те, що в принципі існує консенсус зараз, про те, що, по-перше: не потрібно поспішати з сертифікацією "Північного потоку-2". А по-друге - що будь-яке нове військове втручання Росії в Україну поставить хрест на цьому проєкті", - сказав Кулеба.



Нагадаємо, у Німеччині заявили, що сертифікація російського газопроводу "Північний потік-2" у першому півріччі 2022 року виглядає малоймовірною.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що російський газовий монополіст Газпром маніпулює законодавством ЄС для сертифікації частини "Північного потоку-2".

1 лютого очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у ЄС не буде стимулу для запуску російського газопроводу "Північний потік-2" у випадку будь-якої тривожної ситуації в Україні.