Поки не відновиться Каховське водосховище, ЗАЕС не працюватиме, - колишній головний інженер Чорнобильської АЕС
Микола Штейнберг, ексголовний інженер Чорнобильської АЕС, ексголова Держкомітету з ядерної безпеки, колишній заступник міністра палива та енергетики України, зазначив, що енергоблоки ЗАЕС не будуть працювати, поки не з'явиться нове Каховське водосховище
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На третій день після підриву греблі Каховської ГЕС п'ятий енергоблок ЗАЕС пішов на розхолодження, але це потребує певного часу. Після цього, з точку зору ядерної безпеки, нічого бути не може, якщо ці дикуни зі сходу знову щось там не натворять. А щодо роботи ЗАЕС, то поки не буде відновлене Каховське водосховище, станція не працюватиме. Ці енергоблоки працювати не будуть, поки не з'явиться нове Каховське водосховище", - сказав колишній заступник міністра палива та енергетики України.
Микола Штейнберг зауважив, що після охолодження п'ятого енергоблока, води, яка є на станції, буде достатньо.
- Уночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС (докладно про це читайте за посиланням). У Енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але наразі ситуація контрольована.
- 7 червня у мерії Енергодара зазначили, що жителям краще залишити місто, оскільки ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент.
- Також у МАГАТЕ заявили: якщо темпи падіння рівня води збережуться, ЗАЕС не зможе перекачувати воду з Каховського водосховища через два дні.
- Утім увечері 8 червня в МАГАТЕ зазначили: за попередніми висновками експертів, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м. Проте для точної інформації спеціалісти МАГАТЕ запросили доступ до місця вимірювання рівня води у водосховищі, а також до каналу Запорізької ТЕС, що примикає до ЗАЕС.
- 9 червня Енергоатом переводить останній енергоблок ЗАЕС у режим "холодного зупину"
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