Про це він розповів в етері Еспресо.

"На третій день після підриву греблі Каховської ГЕС п'ятий енергоблок ЗАЕС пішов на розхолодження, але це потребує певного часу. Після цього, з точку зору ядерної безпеки, нічого бути не може, якщо ці дикуни зі сходу знову щось там не натворять. А щодо роботи ЗАЕС, то поки не буде відновлене Каховське водосховище, станція не працюватиме. Ці енергоблоки працювати не будуть, поки не з'явиться нове Каховське водосховище", - сказав колишній заступник міністра палива та енергетики України.



Микола Штейнберг зауважив, що після охолодження п'ятого енергоблока, води, яка є на станції, буде достатньо.