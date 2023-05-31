Попросила взяти з собою кошеня: з Богоявленки на Донеччині евакуювали останню дитину
У селі Богоявленка Волноваського району Донецької області вивезли останню дитину. Дев'ятирічна дівчинка попросила забрали із собою кошеня
Про це інформує МВС України.
Поліціянти "Білого Янгола" показали, як ввезли останню дитину з Богоявленки, що поблизу Вугледара. Перед евакуацією дівчинка записала: "А кошеня можна взяти з собою?" – правоохоронці звичайно ж дозволили.
Разом із дитиною у безпечне місце поїхала мати, а тата у дівчинки більше немає – його вбило російським снарядом.
Повідомляється, що нині дітей у селі Богоявленка Волноваського району на Донеччині не залишилось. Водночас в інших населених пунктах, де оголошено примусову евакуацію, зокрема Авдіївці, Красногорівці та Кераміку перебуває ще 4 дитини.
"Поліціянти розшукують цих дітей разом із батьками, що ховаються", – наголосили у міністерстві.
Що відомо про евакуацію з прифронтових населених пунктів
На Донеччині з міста Часів Яр, яке розташоване неподалік Бахмута, евакуювали всіх дітей. Останніх вивезли 16 березня.
Із села Кізомис на Херсонщині, яке регулярно обстрілює Росія, 30 квітня евакуювали усю малечу.
У гарячих точках Донеччини, де тривають бойові дії, ще залишаються діти, чиї батьки їх переховують або відмовляються виїхати. Станом на 23 травня евакуйовано 128 дітей, додатково виявлено - 10.
На сьогодні, 30 травня, 1737 людей залишається в Авдіївці. Минулого тижня з міста евакуювали 10 осіб, позаминулого - 15 людей.
30 травня ми писали, що з фронтового селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області поліціянти "Білого Янгола" евакуювали трьох дітей-сиріт.
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