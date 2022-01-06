Президент Казахстану розпорядився створити слідчу групу для покарання учасників протестів
У четвер, 6 січня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду створити спеціальну слідчу групу у складі представників Генпрокуратури, МВС, Комітету нацбезпеки, яка займеться встановленням та притягненням до кримінальної та адміністративної відповідальності протестувальників
Про це йдеться на сайті президента Казахстану.
Згідно з документом, президент доручив "створити комісії з оцінки суми збитку, понесеного в результаті заворушень; приступити до робіт з відновлення адміністративних будівель, соціальних об'єктів, житлових будинків у Алмати та інших регіонах після стабілізації ситуації".
Крім цього, Нацбанку доручаться забезпечити відновлення стабільної та безперебійної роботи банків другого рівня та інших фінансових організацій після стабілізації ситуації.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні, та повідомив про перші вбиства правоохоронців під час мітингів. Він назвав протестувальників "міжнародними терористами" та звернувся по допомогу до ОДКБ.
- На тлі протетсів усі банки в Казахстані 6 січня тимчасово припинили роботу.
- Рада колективної безпеки ОДКБ заявила, що російські військові вже розпочали виконання поставлених завдань у Казахстані.
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