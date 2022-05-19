Президент Північної Македонії підтримав надання Україні статусу кандидата в ЄС у червні
Президент Північної Македонії Стево Пендаровський висловив солідарність із Україною й підтримав надання країні статусу кандидата до ЄС у червні
Про це повідомив у телеграмі голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Сьогодні Президент України Володимир Зеленський отримав лист від Президента Республіки Північна Македонія Стево Пендаровського, який висловив підтримку і солідарність з Україною та українським народом, що протистоїть російській військовій агресії та боронить загальнолюдські цінності й всю Європу. Окремо Президент Північної Македонії відзначив, що процес розширення ЄС не має зупинятися на Західних Балканах і висловив підтримку наданню Україні статусу країни-кандидата вже під час засідання Європейської Ради у червні цього року", - наголосив він.
За словами Андрія Єрмака, дуже важливою є така підтримка з боку країни, яка отримала статус кандидата у 2005 році, але досі бореться за право розпочати переговори про вступ до ЄС. Голова Офісу президента зазначив, що членство в Євросоюзі - тривалий процес, але Україна виборола можливість вступу до ЄС і заслуговує на перший крок від нього вже зараз.
"Таким кроком має стати надання статусу країни-кандидата вже у червні. Це питання є одним з ключових під час переговорів Президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами, як і пріоритетом роботи всієї нашої команди. Бажаємо також успіху в процесі набуття членства в ЄС і нашим північно-македонським друзям", - зауважив Андрій Єрмак.
- 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 21 березня єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї повідомив, що Єврокомісія уже почала працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України.
- 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України на вступ до Євросоюзу хочуть представити Раді ЄС влітку 2022 року
- Україна отримала опитувальник про членство в ЄС та очікує отримання статусу кандидата уже у червні.
- 12 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна почала роботу над опитувальником для набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
- 15 квітня стало відомо, що Україна завершує роботу над першою частиною анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство у Європейському союзі.
- Також віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна відповідає політичним критеріям членства в ЄС.
- 5 травня Володимир Зеленський закликав ЄС терміново надати Україні статус кандидата за скороченою процедурою.
- 10 травня радник голови ОП Михайло Подоляк розкритикував політиків, які не хочуть надавати Україні статус кандидата на членство в ЄС.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.88Продаж 33.64
- Актуальне
- Важливе