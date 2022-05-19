Про це повідомив у телеграмі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні Президент України Володимир Зеленський отримав лист від Президента Республіки Північна Македонія Стево Пендаровського, який висловив підтримку і солідарність з Україною та українським народом, що протистоїть російській військовій агресії та боронить загальнолюдські цінності й всю Європу. Окремо Президент Північної Македонії відзначив, що процес розширення ЄС не має зупинятися на Західних Балканах і висловив підтримку наданню Україні статусу країни-кандидата вже під час засідання Європейської Ради у червні цього року", - наголосив він.

За словами Андрія Єрмака, дуже важливою є така підтримка з боку країни, яка отримала статус кандидата у 2005 році, але досі бореться за право розпочати переговори про вступ до ЄС. Голова Офісу президента зазначив, що членство в Євросоюзі - тривалий процес, але Україна виборола можливість вступу до ЄС і заслуговує на перший крок від нього вже зараз.

"Таким кроком має стати надання статусу країни-кандидата вже у червні. Це питання є одним з ключових під час переговорів Президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами, як і пріоритетом роботи всієї нашої команди. Бажаємо також успіху в процесі набуття членства в ЄС і нашим північно-македонським друзям", - зауважив Андрій Єрмак.

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