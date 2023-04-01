Прокуратура вимагає посадити митрополита УПЦ (МП) Павла під цілодобовий домашній арешт

Про це повідомляє "Українська Правда" із посиланням на джерела.

Запобіжний захід обирає Шевченківський районний суд Києва. Його повинні оголосити сьогодні, 1 квітня.

Під час засідання СБУ та Офіс генпрокурора оприлюднили деталі підозри. Було встановлено, що Павло під час публічних виступів "неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них". Також митрополит робив заяви, які виправдовували чи заперечували дії Росії. Ці деталі підтвердила судово-лінгвістична експертиза.

Крім того, СБУ показала нарізку з телефонних розмов і проповідей Лебідя.

Павло своєю чергою під час засідання заявив, що він проти агресії та ніколи не був на її боці.

"Я нічого не зробив для того, щоб мене в чомусь звинувачували. Це політична справа. Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - прокоментував митрополит підозру від СБУ.