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Прокуратура вимагає посадити митрополита УПЦ (МП) Павла під цілодобовий домашній арешт

1 квітня, 2023 субота
14:40
Суспільство митрополит Павел (Лебедь)

Прокуратура вимагає цілодобового домашнього арешту для митрополита УПЦ (МП) Павла Лебідя, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі й запереченні збройної агресії Росії

Про це повідомляє "Українська Правда" із посиланням на джерела.

Запобіжний захід обирає Шевченківський районний суд Києва. Його повинні оголосити сьогодні, 1 квітня.

Під час засідання СБУ та Офіс генпрокурора оприлюднили деталі підозри. Було встановлено, що Павло під час публічних виступів "неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них". Також митрополит робив заяви, які виправдовували чи заперечували дії Росії. Ці деталі підтвердила судово-лінгвістична експертиза.

Крім того, СБУ показала нарізку з телефонних розмов і проповідей Лебідя.

Павло своєю чергою під час засідання заявив, що він проти агресії та ніколи не був на її боці.

"Я нічого не зробив для того, щоб мене в чомусь звинувачували. Це політична справа. Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - прокоментував митрополит підозру від СБУ.

  • 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
  • 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.
  • Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
  • 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
  • 31 березня парафіяни та представники УПЦ (МП) вдруге не пустили до Києво-Печерської Лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також В УПЦ (МП) заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври
  • 1 квітня митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру, а також що 1 квітня в його будинку проведуть обшуки. Згодом це підтвердила СБУ.
УПЦ МП
новини Києва
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