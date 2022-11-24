Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

За його словами, важливо, що після падіння ракети в польському Пшеводуві Німеччина погодилася передати полякам комплекси ППО Patriot, а в інфопросторі Польщі з’являються заяви, що краще б це озброєння надали Україні, щоб мати ближчий рубіж оборони для захисту від РФ.

"Це ще один важливий поштовх, який, думаю, призведе до того, що ми матимемо більш потужні системи захисту від крилатих і балістичних ракет. І ми до цього, як розуміємо, ідемо", - наголосив Сергій Згурець.

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Пізніше у Польщі заявили про готовність надати українцям доступ до місця падіння ракети, але потрібна згода США.

17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці.

Пізніше, 19 листопада, лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що інцидент з падінням ракети є трагічним, бо загинули люди, але війна є трагедією набагато більшого масштабу

21 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав, що країна прагне розмістити біля кордону з Україною ППО Patriot від Німеччини.

Німеччина запропонувала зміцнити польський повітряний простір своїми системами ППО Patriot.

23 листопада міністр національної оборони Польщі закликав Німеччину передати Україні запропоновані раніше Варшаві системи ППО Patriot й розмістити їх біля кордону.

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