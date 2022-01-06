Протести у Казахстані: в ООН закликали до стриманості
В Організації Об'єднаних Націй закликали до стриманості на тлі протестів у Казахстані
Про це сказав речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.
"Ми із занепокоєнням стежимо за ситуацією в Казахстані. Гадаю, дуже важливо, аби всі учасники цих подій виявляли стриманість, утримувалися від насильства та сприяли діалогові у вирішенні всіх питань", - зауважив він..
За словами Дюжарріка, офіс представництва ООН у Казахстані перебуває у безпеці, про жодні загрози не повідомлялося.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- МОЗ Казахстану повідомило, що внаслідок протестів у країні постраждали понад тисячу людей.
- Рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан.
- 6 січня Рада колективної безпеки ОДКБ заявила, що російські військові почали виконувати "поставлені завдання" у Казахстані.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
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