Протести у Казахстані: в ООН закликали до стриманості

Про це сказав речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.

"Ми із занепокоєнням стежимо за ситуацією в Казахстані. Гадаю, дуже важливо, аби всі учасники цих подій виявляли стриманість, утримувалися від насильства та сприяли діалогові у вирішенні всіх питань", - зауважив він..

За словами Дюжарріка, офіс представництва ООН у Казахстані перебуває у безпеці, про жодні загрози не повідомлялося.

