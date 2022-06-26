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Аналітика

Путін намагається залякати країни G7 масованими ракетними обстрілами України. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
26 червня, 2022 неділя
21:32
Статті Сергій Згурець

Ситуація на фронтах залишається достатньо складною й не простою, адже ворог переважає нас чисельністю озброєння. А от у плані особового складу в Росії ситуація значно песимістичніша

Росія відновила масовані ракетні обстріли

Масований удар крилатими ракетами по території України збігся з початком саміту G7 та майбутньої зустрічі країн НАТО, де буде формуватися нова стратегія оборони від країни-агресорки Росії. Таким чином президент РФ Володимир Путін намагається залякати країни "Великої сімки".

Останніми днями країна-агресорка Російська Федерація активно використовувала ракетне озброєння наземного, повітряного й морського базування. Ракетний удар по Києву було завдано зі стратегічного бомбардувальника Ту-95 та Ту-160, які використовують крилаті ракети Х-101. Їх було запущено з зони Каспійського моря.

Ракети Х-101 спроможні долати відстань у понад 5 000 км. Тобто ворог запускає озброєння, не заходячи в наш повітряний простір. Наша ППО спрацювала й збила частину ракет - з 14 ракет долетіло лише 4. Ще 2 ракети "Онікс" було збито над Одещиною. 

Президент США Джо Байден заявив, що ракетний обстріл Києва - це ще один прояв варварства, а Bloomberg повідомив про те, що є проєкт документа, де передбачено безстрокову підтримку України. Це дуже важливо, адже окрім військової допомоги, нам потрібна також економічна підтримка. 

Учора, 25 червня, ситуація була ще складніша, адже Росія запустила по території України ще більше ракет, ніж сьогодні. Варто нагадати, що на початку широкомасштабної війни за першу добу окупанти запустили близько 50 крилатих ракет, з часом ця кількість упала до 20 ракет. А 25 червня по території нашої країни було запущено аж 55 крилатих ракет одночасно. 

Головні удари було скеровано по наших навчальних центрах, де проходить підготовка наших резервів для ведення бойових дій. Це були навчальні центри й під Черніговом, і під Львовом, і під Житомиром. Але ці удари завдали мінімальних втрат через протиповітряну оборону й засоби розосередження особового складу. 

Ракетні удари ще раз довели, що нам потрібна ефективна протиповітряна оборона. На сьогодні країни Заходу передали нам близько 30 зразків систем ППО, які спроможні боротися з певними видами авіаційних, повітряних і крилатих цілей. Але цього замало. Найбільш яскравою була передача комплексів С-300 від Словаччини. Зараз ми очікуємо комплекси IRIS-T від Німеччини, але через кілька місяців, адже їх треба виготовляти.

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І є сподівання, що за програмою ленд-лізу ми отримаємо ЗРК MIM-104 Patriot.

Ситуація на Східному фронті

Збройні сили України залишили Сєверодонецьк і перейшли на інші ділянки, які даватимуть більше можливостей для перемелювання сил ворога.

Сьогодні також зʼявилася інформація, що на окуповані Росією українські території прибув міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу зі своїми генералами, де він має когось нагородити за Словʼянськ чи інші "визначальні" дії.

Раніше також була інформація, що в РФ було змінено кадрових осіб, які відповідають за бойові дії в Україні, до прикладу генерал Дворніков. Було також оголошено про те, що керувати армією в напрямку Центру буде генерал-полковник Лапін, а генерал армії Соровікін буде командувати Південним угрупованням. Але Соровікін є командувачем військово-космічних сил РФ й дуже дивно, що він повинен відповідати за наземні операції. Інститут вивчення війни також повідомляв про те, що Соровікін відповідав за звільнення населених пунктів Гірське й Золоте.

Якщо російська армія сточилася до того, що генерали ведуть оборону й напад на такі маленькі населені пункти, цікаво, що буде далі?

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Сергій Згурець
Сєверодонецьк
G7
війна з Росією
Сергій Шойгу
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ракетний удар
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