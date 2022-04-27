Путін не готовий припинити війну мирним шляхом – Блінкен
Російський президент Володимир Путін не демонструє жодних ознак готовності до завершення війни за допомогою дипломатії, шляхом мирних переговорів
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 26 квітня, під час слухань у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату.
"Сьогодні ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін серйозно налаштований на змістовні переговори", - зауважив очільник американського зонішньополітичного відомства.
За словами Блінкена, адміністрація США робить усе можливе, щоб ЗСУ отримували зброю в рекордно короткі терміни. І це набагато звужує можливості для агресії російських загарбників.
"Ту територію, яку російський уряд ще два місяці тому вважав можливим захопити за якихось кілька тижнів, Україна сьогодні утримує міцно",- зауважив глава Держдепартаменту США.
- На цих же слуханнях Держсекретар США посперечався зі сенатором-прихильником нейтрального статусу України.
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- 29 березня на перемовинах з Росією в Стамбулі українська делегація запропонувала нову систему гарантій безпеки для України за участі країн-членів Радбезу ООН та інших держав.
- 30 березня радник ОП Михайло Подоляк заявив, що Договір про безпеку України буде винесено на референдум лише після виведення російських військ з території України.
- 23 квітня Михайло Подоляк повідомив, що переговори про гарантії безпеки для України з країнами-партнерами можуть завершитися впродовж тижня.
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