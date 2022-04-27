Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 26 квітня, під час слухань у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату.



"Сьогодні ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін серйозно налаштований на змістовні переговори", - зауважив очільник американського зонішньополітичного відомства.

За словами Блінкена, адміністрація США робить усе можливе, щоб ЗСУ отримували зброю в рекордно короткі терміни. І це набагато звужує можливості для агресії російських загарбників.

"Ту територію, яку російський уряд ще два місяці тому вважав можливим захопити за якихось кілька тижнів, Україна сьогодні утримує міцно",- зауважив глава Держдепартаменту США.



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