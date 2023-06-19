Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Річ у тому, що депортація дітей є злочином, який підпадає під категорію злочинів проти людяності. Путін та його оточення не просто розуміють, що вони вчинили цей злочин, вони намагались якомога ширше продемонструвати його. Вони робили це демонстративно. Усвідомлюючи про цей злочин, вони навмисно йшли на цей крок, вважаючи, що здатні прикрити це добрими намірами. Проте, на щастя, вони залишили стільки слідів та доказів, що Путін та його оточення будуть покарані та притягнуті до відповідальності за депортацію українських дітей", - пояснив Безсмертний.

Дипломат вважає, що Путін намагається шукати виправдання своїм діям щодо депортації українських дітей

"Саме тому і був виданий ордер на арешт Путіна. Всі, в тому числі і в Міжнародному кримінальному суді, розуміють, що відкликати запит на арешт Путіна неможливо і що його будуть судити. Путін же зараз намагається давати пояснення своїм діям. Як слідство буде використовувати його слова поки незрозуміло. Проте цілком зрозуміло, що таким чином Путін намагається тиснути на світ інформаційно", - додав він.