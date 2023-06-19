Путін не просто усвідомлює скоєні воєнні злочини, він ще й намагається продемонструвати їх, - дипломат Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний переконаний, що Путін та його оточення цілком свідомо організовували депортацію українських дітей
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Річ у тому, що депортація дітей є злочином, який підпадає під категорію злочинів проти людяності. Путін та його оточення не просто розуміють, що вони вчинили цей злочин, вони намагались якомога ширше продемонструвати його. Вони робили це демонстративно. Усвідомлюючи про цей злочин, вони навмисно йшли на цей крок, вважаючи, що здатні прикрити це добрими намірами. Проте, на щастя, вони залишили стільки слідів та доказів, що Путін та його оточення будуть покарані та притягнуті до відповідальності за депортацію українських дітей", - пояснив Безсмертний.
Дипломат вважає, що Путін намагається шукати виправдання своїм діям щодо депортації українських дітей
"Саме тому і був виданий ордер на арешт Путіна. Всі, в тому числі і в Міжнародному кримінальному суді, розуміють, що відкликати запит на арешт Путіна неможливо і що його будуть судити. Путін же зараз намагається давати пояснення своїм діям. Як слідство буде використовувати його слова поки незрозуміло. Проте цілком зрозуміло, що таким чином Путін намагається тиснути на світ інформаційно", - додав він.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- А президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
- Відомо, що президент Росії Путін має відвідати Південну Африку в серпні для участі в саміті БРІКС. Керівництво Південно-Африканської Республіки знає про ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна й усвідомлюємо юридичні зобов'язання.
- Президент України Володимир Зеленський також відреагував на таке рішення МКС та наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу.
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