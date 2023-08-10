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Рада закликала Макрона не пускати російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024 в Парижі

10 серпня, 2023 четвер
16:52
Спорт Верховна рада

Верховна Рада на засіданні 10 серпня звернулася до лідерів і парламентів іноземних держав із проханням заборонити в'їзд російським і білоруським спортсменам

Відповідну постанову №9409 підтримали 306 нардепів.

У зверненні вказується, що в Росії та Білорусі спорт є складовою державної пропаганди війни.

"Більшість їхніх спортсменів є представниками силових структур і частина з них бере участь у бойових діях у загарбницькій війні проти України", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови.

"На суверенній території України внаслідок війни, розв’язаної РФ, гинуть від бомбардувань спортсмени, втрачають життя та здоров’я захисники країни, які змушені були змінити спортивну форму на військовий однострій. Також руйнується спортивна інфраструктура, а багато юних талантів змушені покидати нашу державу", - додали нардепи.

Ініціатори проєкту постанови зазначили, що звернення зумовлено повідомленнями Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету про пропозиції щодо повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань, зокрема, до Олімпійських ігор.

Довідка: Олімпіада-2024 буде 33-ми літніми Олімпійськими іграми, які планується провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року у Парижі, Франція. У програмі Ігор представлено 32 види спорту. Останній раз Париж приймав Олімпіаду у 1924 році.

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіади-2024 від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта "не відповідає місії МОК".   

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

30 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024 на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ. У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами. Згодом у Латвії повідомили, що країна не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року разом з росіянами та білорусами, якщо на момент ігор в Україні триватиме війна.

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. У квітні президент ПАРЄ Тіні Кокс назвав неприпустимою участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024 через війну РФ проти України.

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором. 

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