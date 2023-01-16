Про це він розказав в етері Еспресо.

"Ракети Х-22 можуть працювати й по наземних цілях, в основному ці ракети використовують проти авіаносців та авіаносних груп, а також для переноски основного ядерного тактичного боєприпасу з певними кілотоннами. Ця ракета не може йти точно у ціль, у неї кругове ймовірне відхилення близько 300 метрів, тобто це таке "блюдечко" діаметром у 600 метрів. При прицілюванні та проведенні певних задач по розрахунку маршруту та цілі від льотчика, який запустив ракету, до командира полку, штурмани ескадрильї та полку - всі прекрасно знали, куди йшла ракета. А Х-22 йшла у це "блюдечко", у якому скоріш за все розташований один з інфраструктурних об'єктів. Однак, у кругове ймовірне відхилення радіусом 300 метрів, а у діаметрі 600 метрів, влучають лише 50% цих ракет. А інші 50 % запущених ракет Х-22 потрапляють у кілометровий радіус, тобто "блюдечко" діаметром у 2 км", - пояснив полковник запасу ЗСУ.

Роман Світан додав, що у Дніпрі на діаметр 2 км є і ТЕС, і мікрорайон, в якому тільки житлові багатоповерхівки.

"Тому ті, хто планував це й удар, вони прекрасно розуміли, куди йшла ракета, тобто росіяни накривали таким двокілометровим "блюдечком" теплоелектростанцію і мікрорайон", - зазначив Світан.

14 січня росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 75 людини, 12 у тяжкому стані, 30 загинуло, 43 людей у розшуку

15 січня Повітряні сили ЗСУ заявили, що українська ППО не має засобів для збиття ракет Х-22

16 січня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ розказав, що Росія може мати сотні ракет Х-22

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