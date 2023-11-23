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Ребров відреагував на результати жеребкування плей-офф Євро-2024

23 листопада, 2023 четвер
16:29
Спорт Україна - Боснія і Герцеговина

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав першого суперника у плей-офф кваліфікації Євро-2024 Боснію і Герцеговину командою з гарним підбором футболістів

Про це повідомляє Українська асоціація футболу

За словами Реброва, йому було байдуже, хто дістанеться збірній України в суперники в стикових матчах, адже більш важливо, в якому стані підійдуть до березневих матчів футболісти нашої національної команди.  

"Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні. Нам випала збірна Боснії і Герцеговини. Будемо готуватися до цього суперника. Поки що рано про щось казати, тому що попереду ще три-чотири місяці підготовки. Дуже важливо, в якому стані підійдуть усі наші гравці до матчів плей-офф. Маємо інформацію, з ким гратимемо, і я впевнений, що ми будемо готові до березневих зустрічей", - запевнив Ребров. 

Він назвав Боснію і Герцеговину командою з гарним підбором гравців, попри те що вона невдало виступила у відборі та фінішувала п'ятою у групі з Португалією, Словаччиною, Люксембургом, Ісландією та випередила лише Ліхтенштейн.  

"Протягом цих місяців будемо спостерігати і за нашими гравцями, і за суперниками. Я знайомий зі збірною Боснії і Герцеговини, там підібрані гарні гравці. Навіть попри те, що вони не дуже добре виступили у своїй групі в цьому відбірному циклі", - зазначив Ребров. 

Він додав, що не має побажань щодо ймовірного суперника у фіналі плей-офф, який визначиться у парі Ізраїль - Ісландія.

"Не маю побажань, на кого з цих збірних потрапляти у фіналі плей-офф. Хіба що важливо, що якщо ми пройдемо збірну Боснії і Герцеговини, то другий матч гратимемо вдома. Підтримка наших уболівальників — ось це дуже важливо. Але нам треба добре підготуватися до зустрічі з боснійцями, для гравців дуже важливо думати саме про першу й найближчу гру", - підкреслив Ребров. 

Хто зіграє у плей-офф кваліфікації

Навесні 2024 року визначаться три останні учасники Євро-2024. У стикових матчах візьмуть участь переможці груп Ліги націй. Плей-офф проводитиметься у форматі "фіналу чотирьох" шляху А, B та C.

  • Шлях А: Польща - Естонія, Фінляндія - Уельс

  • Шлях B:  Боснія і Герцеговина - Україна, Ізраїль - Ісландія

  • Шлях С: Грузія - Люксембург, Греція - Казахстан

Півфінал Україна зіграє на виїзді, а в разі перемоги зустрінеться з переможцем пари Ізраїль - Ісландія на своєму полі. Перші стикові матчі пройдуть 21 березня 2024 року, фінали - 26 березня.

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів. 

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою із 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала. 

Усі учасники Євро-2024

Володарем останньої путівки, яка розігрувалася за підсумками групового етапу, стала збірна Хорватії, що перемогла з рахунком 1:0 Вірменію, яку очолює український тренер Олександр Петраков. 

Хорвати набрали 16 очок та фінішували у групі D другими, слідом за Туреччиною, яка здобула 17 пунктів. 

Також на Євро-2024 зіграють господарі турніру з Німеччини, а також Іспанія, Шотландія, Франція, Нідерланди, Англія, Італія, Албанія, Чехія, Бельгія, Австрія, Угорщина, Сербія, Данія, Словенія, Румунія, Швейцарія, Португалія та Словаччина.  

Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня в Німеччині.

футбол
Збірна України
Сергій Ребров
Євро-2024
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