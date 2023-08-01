Резнікова можуть зняти з поста міністра оборони й призначити послом у Великій Британії, - Гончаренко

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

"В ОП вже давно думають зняти Резнікова з поста очільника Міноборони. Ще після яєць по 17 грн були активні намагання зняти Резнікова і поставити замість нього Буданова", - написав він.

Гончаренко додав, що Резніком сам не проти піти з посади, оскільки він хотів перейти до міністерства юстиції. Утім, за словами нардепа, в ОП після звільнення ексміністра закордонних справ Вадима Пристайка вирішили, що відправлять послом не професійного дипломата, а міністра.

"В ОП вже дізнавались, як Резнікова сприймуть у Британії. І отримали схвальну відповідь", - зазначив Гончаренко.

Скандали навколо Міноборони України

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів. Згодом у Мінборони назвали ці звинувачення такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.

23 січня НАБУ розповіло, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій у ЗМІ. А вже наступного дня Кабмін на засіданні ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку. 2 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 400 млн грн застави.

Наступного дня Офіс генпрокурора повідомив про оголошення підозри раднику заступника міністра оборони, який фігурує у схемі розкрадання понад 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ.

Пізніше стало відомо, що протидіяти хабарництву всередині Міністерства оборони України допоможе антикорупційна рада, до складу якої увійдуть представники громадськості. А вже 8 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив про перезапуск антикорупційного управління, де зокрема буде запроваджено механізм громадського контролю. Згодом стало відомо, що до робочої групи зі створення антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві оборони України доєдналися представники 13 громадських організацій.

А вже 28 лютого Міноборони внесло зміни до восьми договорів щодо організації закупівлі продукти для армії. Зокрема вартість яєць стала 8,40.

21 липня журналісти "Української правди" опублікували матеріал, у якому повідомлялося, що Міноборони восени минулого року уклало угоду на постачання мін 82 мм і 120 мм з компанією "Львівський арсенал" на суму 1,4 млрд грн. Утім ЗСУ наразі не отримали жодної міни за підписаним контрактом.