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РФ поскаржилась в ICAO на порушення правил авіасполучення країнами Заходу

12 жовтня, 2023 четвер
00:28
Війна з Росією Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції

РФ подала до Ради ICAO заяву про порушення правил авіасполучення країнами Заходу - таким чином Москва намагається оскаржити санкції за агресію проти України

Про це повідомило МЗС РФ.

10 жовтня Російська Федерація звернулася до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) із заявою про порушення положень конвенції Чикаго. Відповідачами виступають 37 держав: усі члени Євросоюзу, США, Канада, Великобританія, Албанія, Ісландія, Монако, Норвегія, Північна Македонія, Чорногорія та Швейцарія.

Йдеться про порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію країнами Заходу, які своїми діями поставили під загрозу безпеку польотів.

"Підставою для ініціювання розгляду послужило застосування відповідачами неправомірних односторонніх обмежувальних заходів дискримінаційного характеру стосовно Російської Федерації та її авіапідприємств. Зокрема, йдеться про заборону на використання повітряного простору для повітряних суден російських авіапідприємств, заборону на постачання повітряних суден та запчастин до них, заборону на технічне обслуговування та надання послуг страхування повітряних суден, затримання повітряних суден за кордоном, обмеження доступу до метеорологічної інформації аеронавігації", - зазначили у міністерстві.

Що передувало

Проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

14 вересня тогоріч ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

У квітні 2023 року стало відомо, що Аерофлот уже відправив в Іран свій перший Airbus A330, також в Іран полетів двигун з літака Superjet 100, який раніше обслуговували у Франції. У червні стало відомо, що у РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

На початку травня іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак. Згодом стало відомо, що відправлений на ремонт літак Аерофлоту планують повернути в Росію не раніше весни наступного року, що значно довше анонсованого терміну.

У кінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени цьогоріч Росію відключать від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

Через проблеми з ремонтом двигунів, які встановлені в літаках Airbus A320/A321neo, російська авіакомпанія S7 Airlines зменшує осінньо-зимовий розклад на 10-15% у порівнянні з минулим роком.

ЄС
санкції проти Росії
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