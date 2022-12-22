РФ завдала по Краматорську ракетних ударів: один зі снарядів влучив у школу-інтернат
Удень 22 грудня російські загарбники вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Одна з них влучила у будівлю школи-інтернату
Про це інформує міський голова Краматорська Олександр Гончаренко в фейсбуці
"Орки б’ють по Краматорську. Небезпека не минула, залишайтесь в укриттях", - наголосив о 14:24 мер.
У Донецькій області повітряна тривога розпочалася о 14:08 та закінчилася о 14:58.
Також у телеграмі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що на території міста зафіксували влучання двох російських ракет.
Згодом Тимошенко повідомив, що одна з російських ракет поцілила у школу-інтернат, а друга - в промзону місцевого підприємства.
Повідомляється, що ніхто не постраждав.
Крім того, інформацію підтверджує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Також сьогодні, 22 грудня, російські загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню Часів Яр Донецької області, внаслідок чого загинула цивільна людина.
- Удень 13 грудня місто Краматорськ Донецької області опинилося під ворожим ударом: влучили у промзону й у корпус вищого навчального закладу.
- 18 грудня від рук окупантів на Донеччині загинуло троє цивільних.
- За добу, 19 грудня, від рук російських загарбників на території Донеччини загинуло щонайменше троє мирних жителів.
- Пізно ввечері 20 грудня російські війська обстріляли артилерією Курахове, що у Донецькій області - є поранений, пошкоджені будинки й автівки.
- За словами військового експерта Сергія Згурця, біля Бахмута росіяни сконцентрували найбільш боєздатні частини вагнерівців, артилерії та іншої техніки, ЗСУ також підвели дві додаткові бригади.
- 21 грудня військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що під Бахмутом ЗСУ виснажують і знищують ворога.
- За добу 21 грудня на підконтрольній Україні території Донецької області внаслідок обстрілів рашистів поранення отримали троє мирних жителів.
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