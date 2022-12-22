РФ завдала по Краматорську ракетних ударів: один зі снарядів влучив у школу-інтернат

Про це інформує міський голова Краматорська Олександр Гончаренко в фейсбуці

"Орки б’ють по Краматорську. Небезпека не минула, залишайтесь в укриттях", - наголосив о 14:24 мер.

У Донецькій області повітряна тривога розпочалася о 14:08 та закінчилася о 14:58.

Також у телеграмі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що на території міста зафіксували влучання двох російських ракет.

Згодом Тимошенко повідомив, що одна з російських ракет поцілила у школу-інтернат, а друга - в промзону місцевого підприємства.

Повідомляється, що ніхто не постраждав.



Крім того, інформацію підтверджує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також сьогодні, 22 грудня, російські загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню Часів Яр Донецької області, внаслідок чого загинула цивільна людина.

Удень 13 грудня місто Краматорськ Донецької області опинилося під ворожим ударом: влучили у промзону й у корпус вищого навчального закладу.

18 грудня від рук окупантів на Донеччині загинуло троє цивільних.

За добу, 19 грудня, від рук російських загарбників на території Донеччини загинуло щонайменше троє мирних жителів.

Пізно ввечері 20 грудня російські війська обстріляли артилерією Курахове, що у Донецькій області - є поранений, пошкоджені будинки й автівки.

За словами військового експерта Сергія Згурця, біля Бахмута росіяни сконцентрували найбільш боєздатні частини вагнерівців, артилерії та іншої техніки, ЗСУ також підвели дві додаткові бригади.

21 грудня військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що під Бахмутом ЗСУ виснажують і знищують ворога.

За добу 21 грудня на підконтрольній Україні території Донецької області внаслідок обстрілів рашистів поранення отримали троє мирних жителів.

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