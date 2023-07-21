Про це пише російське ЗМІ Интерфакс.

"Мається на увазі те, що ми повинні переконатися, що судно йде з чимось поганим, це означає запит, огляд при необхідності, щоб переконатися, чи це так, чи не так", - сказав Вершинін.

За словами заступника міністра, "це абсолютно логічно, особливо після тих терактів, що сталися".

"Тепер уже немає морського гуманітарного коридору, тепер уже є зона підвищеної військової небезпеки", - наголосив Вершинін.

Він зазначив, що "крім заходів силового характеру є заходи, які повинні вживати все і розуміти все, тому що йдеться про страхування та перестрахування судів, які можуть займатися якоюсь діяльністю на цьому просторі".

Закінчення дії "зернової угоди" та погрози Путіна

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

У ніч з 18 на 19 липня російські війська атакували Україну ракетами та БПЛА "Шахед": на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури, на Одещині - багатоповерхівки та промисловий порт, у Херсоні горів будинок культури, а на Миколаївщині - об'єкти рекреаційної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку РФ. Він заявив, що окупанти абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.

У Мінагрополітики повідомили, що російська атака вивела з ладу значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. На її відновлення знадобиться не менш як рік.

У середу, 19 липня, російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. За їхніми словами, з 00:00 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення. Терористи додали, що прапори країн, під якими йтимуть судна, будуть вважатися залученими до війни.

Того ж дня Путін назвав умови повернення РФ до "зернової угоди" та зажадав їх негайного виконання.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що єдиною відповіддю Євросоюзу на погрози РФ обстрілювати українські судна із зерном може бути тільки збільшення військової допомоги Україні.

У Білому домі попереджали, що російські війська можуть розширити свої цілі проти українських зернових об’єктів, включаючи атаки на цивільні судна в Чорному морі.

У відповідь погрозам РФ Міністерство оборони України оголосило, що з 21 липня всі судна, що прямують до акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських портів на тимчасово окупованій території, Україна може розглядати як такі, що перевозять воєнні вантажі.