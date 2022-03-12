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Війна з Росією: хроніка
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Росія готує ядерний шантаж, – голова розвідки

12 березня, 2022 субота
05:40
війна з Росією Кирило Буданов

Українська розвідка отримала інформацію про сценарії ядерного шантажу, який готує Росія.

Про це повыдомив голова Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов  інтерв’ю "Укрінформ".

"Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить виключно від них. Перший - це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара, і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге - застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий. Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме її "нацистські", "неонацистські" формування, яких тут насправді не існує", - розповів Буданов.

Він зазначив, що Росія вже обстрілювала блоків Запорізької атомної електростанції, а також завдала ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого знаходиться експериментальний ядерний реактор.

"Це все на меті має залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу", - сказав Буданов.

Голова ГУР наголосив, що в будь-якому разі, до якого б сценарію не схилилося російське керівництво, це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і Росію. А найбільше постраждають Білорусь і Україна.

  • Нагадаємо, російські окупанти оголосили Запорізьку АЕС частиною Росатома і хочуть захопити всі українські АЕС.
  • 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.
  • Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.
  • 4 березня прокуратура почала розслідування нападу росіян на електростанцію в Енергодарі.
  • Згодом на Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті
  • Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що російські окупанти катують оперативний штаб Запорізької АЕС
  • Крім того, МАГАТЕ перестала отримувати сигнали з окупованої Запорізької АЕС.
  • 10 березня російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища. Воно межує з територією атомної станції.
  • Російські окупанти розмістили на Запорізькій АЕС свою військову техніку

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