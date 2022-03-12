Росія готує ядерний шантаж, – голова розвідки
Українська розвідка отримала інформацію про сценарії ядерного шантажу, який готує Росія.
Про це повыдомив голова Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов інтерв’ю "Укрінформ".
"Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить виключно від них. Перший - це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара, і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге - застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий. Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме її "нацистські", "неонацистські" формування, яких тут насправді не існує", - розповів Буданов.
Він зазначив, що Росія вже обстрілювала блоків Запорізької атомної електростанції, а також завдала ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого знаходиться експериментальний ядерний реактор.
"Це все на меті має залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу", - сказав Буданов.
Голова ГУР наголосив, що в будь-якому разі, до якого б сценарію не схилилося російське керівництво, це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і Росію. А найбільше постраждають Білорусь і Україна.
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