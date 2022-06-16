Про це сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Макроном, Шольцем, Драґі та Йоганніс.

"Єдиною перепоною до миру є неготовність Російської Федерації до реальних дій, до реальних перемовин спрямованих на відновлення миру. Росія не хоче миру, вона нічого не хоче окрім війни", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що зараз головна мета керівництва РФ - зламати Україну та ЄС. Тому розпочати переговори зараз неможливо.

"Я не впевнений, що сьогодні є можливість, що президент Росії щось чує. Я не впевнений, що на сьогодні є лідери у світі, які поодинці можуть змусити Росію припинити війну. Але на неї можна вплинути колективними зусиллями", - заявив президент.