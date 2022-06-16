Росія не хоче миру і не готова до переговорів, - Зеленський на зустрічі з Макроном, Шольцем, Драґі та Йоганніс
Зеленський розповів, що наразі Україна не може розпочати мирні переговори через небажання РФ вести діалог
Про це сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Макроном, Шольцем, Драґі та Йоганніс.
"Єдиною перепоною до миру є неготовність Російської Федерації до реальних дій, до реальних перемовин спрямованих на відновлення миру. Росія не хоче миру, вона нічого не хоче окрім війни", - сказав Зеленський.
Президент України наголосив, що зараз головна мета керівництва РФ - зламати Україну та ЄС. Тому розпочати переговори зараз неможливо.
"Я не впевнений, що сьогодні є можливість, що президент Росії щось чує. Я не впевнений, що на сьогодні є лідери у світі, які поодинці можуть змусити Росію припинити війну. Але на неї можна вплинути колективними зусиллями", - заявив президент.
- Лідери чотирьох країн ЄС заявили про свій намір підтримати надання Україні кандидатства в ЄС.
- Емманюель Макрон разом з Олафом Шольцом, Маріо Драґі та Клаусом Йоганнісом відвідали Ірпінь у рамках візиту до України.
- Близько 15:00 ми повідомляли, що у Києві почалася зустріч Зеленського з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії.
- 16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом.
- Європейські лідери відвідали Ірпінь в межах візиту до України.
- Емманюель Макрон сказав під час візиту, що вони прибули, аби показати своє захоплення мужністю українського народу.
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