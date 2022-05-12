Росія не погодилася на процедуру "екстракшн" з Азовсталі. Почався новий раунд перемовин

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністерки України Ірини Верещук.

На екстракшн з Азовсталі Росія не погоджується, натомість пропонує здаватися.

"Наразі тривають перемовини. РФ не погодилася на процедуру екстракшн. Вони пропонують лише капітуляцію. Як ви знаєте, наші хлопці не погоджують скласти зброю. На сьогодні є лише єдиний шлях – йти покроково. Спецоперація матиме декілька етапів. Перший етап – це евакуація важкопоранених", – розповіла Ірина Верещук.

Попередні перемовини, які раніше тривали про звільнення бійців у Маріуполі, припинені. Нині розпочали новий раунд.

"Там перебувають сотні солдатів та офіцерів ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції, СБУ, Прикордонної служби та тероборони. Хлопців треба рятувати. Всі потребують порятунку", – додала віцепрем'єр-міністерка.

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