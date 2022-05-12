Росія не погодилася на процедуру "екстракшн" з Азовсталі. Почався новий раунд перемовин
Відомо, що першим раундом спецоперації з порятунку військових із Азовсталі буде евакуація важкопоранених
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністерки України Ірини Верещук.
На екстракшн з Азовсталі Росія не погоджується, натомість пропонує здаватися.
"Наразі тривають перемовини. РФ не погодилася на процедуру екстракшн. Вони пропонують лише капітуляцію. Як ви знаєте, наші хлопці не погоджують скласти зброю. На сьогодні є лише єдиний шлях – йти покроково. Спецоперація матиме декілька етапів. Перший етап – це евакуація важкопоранених", – розповіла Ірина Верещук.
Попередні перемовини, які раніше тривали про звільнення бійців у Маріуполі, припинені. Нині розпочали новий раунд.
"Там перебувають сотні солдатів та офіцерів ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції, СБУ, Прикордонної служби та тероборони. Хлопців треба рятувати. Всі потребують порятунку", – додала віцепрем'єр-міністерка.
- 7 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що з заводу "Азовсталь" у Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.
- 8 травня заступник командира "Азову" Святослав Паламар заявив, що полк не може підтвердити евакуацію всіх цивільних з "Азовсталі", адже немає спецтехніки для розбору завалів.
- 11 травня захисники Азовсталі звернулися до лідерів єврейського народу із закликом допомогти у евакуації військових. Того ж дня Україна запропонувала передати Росії полонених окупантів в обмін на можливість евакуювати з заводу "Азовсталь" поранених українських військових.
- Еспресо підписав відкрите звернення до ООН щодо порятунку українських військових із Азовсталі.
- 12 травня заступник командира полку" Азов "Святослав Паламар заявив, що цивільні, якими опікувалися українські військові, залишили заблокований росіянами у Маріуполі завод "Азовсталь".
- Раніше офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що захисники Азовсталі заблокували близько 7 ворожих бригад - приблизно 15 тис. окупантів.
- Дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко закликала підписувати петицію до ООН із вимогою вивезти людей з "Азовсталі".
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