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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни готуються до можливого знищення Кримського мосту, - військовий експерт Черник

4 жовтня, 2023 середа
14:27
Війна з Росією

Військовий експерт Петро Черник вважає, що росіяни почали покращувати й готувати нові залізничні шляхи на тимчасово окупованих територіях, оскільки є вірогідність знищення Кримського мосту

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Те, що росіяни намагаються побудувати додаткові залізничні шляхи на тимчасово окупованих територіях, дуже важливе стратегічне питання для них. Проте і для нас в цій ситуації є хороші стратегічні новини, але за певних умов. Росіяни усвідомлюють, що ми можемо проламати Південний фронт і дійти до північного Приазовʼя. Умовно, ЗСУ можуть закріпитись десь в районі Молочного Лиману та перерубати росіянам сухопутний коридор до Криму. Також не забуваємо про ракети Atacms, які великим залпом можуть знищити Кримський міст, який є головною логістичною артерією російських сухопутних військ. Тож росіяни почали готуватись до такого сценарію. Вони будуть залишатись на Східному плацдармі до останнього. А війська потрібно забезпечувати. Саме тому вони готуються, будуючи нові залізничні колії", - пояснив Черник.

Експерт пояснив, чому пріоритетним логістичним шляхом для росіян є залізниця.

"Росіяни не можуть повністю забезпечувати свої війська вантажівками. Та й не вистачає доріг для максимального навантаження цими вантажівками. Для цього потрібна залізниця. Адже звичайний "Камаз" бере на борт до 60 снарядів, а такий самий залізничний вагон - до 500 снарядів. До того ж ми розуміємо, залізничний ешелон це не два, або три вагони, а десятки. Тому росіяни порахували й дійшли висновку, що потрібно покращувати цей вид забезпечення", - додав він.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США.

Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами. The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.

22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS

28 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що надання Україні ракет дальнього радіуса дії обговорювали під час зустрічі президент Володимир Зеленський, очільник США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого тижня.

3 жовтня агентство Bloomberg повідомило, що Пентагон готовий дуже швидко надати Україні ракети ATACMS – чекають лише остаточної згоди президента США Джо Байдена

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