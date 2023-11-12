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Росіяни обдзвонюють українців у Газі, поширюючи фейк, нібито Україна їх кинула, — "Прямий"

12 листопада, 2023 неділя
17:53
Світ евакуація

Аташе представництва РФ у Палестині керує росіянами, що обдзвонюють українців, які ще не встигли евакуюватися з Гази, та поширюють фейк, нібито Україна їх кинула

Про це повідомляє "Прямий".

Видання зазначає, що за даними ГУР, громадяни РФ телефонують українцям у секторі Гази та поширюють серед них фейки накшталт “Україна вас кинула”, “Порятунку більше не буде”, “Росія готова вас евакуювати”.

Евакуйовані українці повідомили "Прямому", що керує росіянами аташе представництва РФ у Палестинській автономії Салахедінов Ільдар Равільович. 

"Він обдзвонює неевакуйованих громадян України з наступним наративом: “Україна вас кинула, більше евакуації не буде, Росія готова вас евакуювати”. Натомість Салахедінов просить дати інтерв’ю російським ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наголошують, що таким чином РФ намагається дискредитувати Україну. 

"Росія наразі не може евакуювати своїх громадян, і тому намагається зірвати чи хоча б заблокувати евакуацію громадян України", - пише видання.

ГУР МО закликає українців у секторі Гази повідомляти про всі випадки телефонного шантажу, провокацій та залякування з боку невідомих росіян та наголошує, що Україна робить все можливе для порятунку своїх громадян.

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "в стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня.

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з сектора Гази: евакуації потребували тоді 243 людини.

Увечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України. 

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, з території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебувають у Газі.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України, а згодом до Бухареста відлетів і третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном. 

Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі, повідомив, що станом на 23 жовтня евакуюватися зголосилися 337 громадян України, які перебувають переважно на півдні сектора Гази біля пункту пропуску "Рафах" на Єгипет.

31 жовтня надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що внаслідок атаки ХАМАСу в країні загинули 25 громадян України.

У середу, 1 листопада, Міністерство закордонних справ України та причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації 358 українців із Гази через КПП "Рафах" до Єгипту.

У вівторок, 7 листопада, з сектора Гази евакуювали першу групу з 20 українців, всього дозвіл на евакуацію отримав 101 громадянин України.

Росія
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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