Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, відсьогодні окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з Росатомом, - пише пресслужба.

Зокрема першого листопада на Запорізькій атомній електростанції росіяни почали анулювати перепустки працівників українського зразка. Оодночасно рашисти тиснуть на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.

Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 4 березня атомну та теплову електростанції захопили окупаційні війська. Станцію продовжував обслуговувати український персонал під контролем Росії.

15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС. Однак Росія не має наміру цього робити. Ба більше, російське командування провело ротацію підрозділів, які контролюють ЗАЕС.

19 жовтня Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей для України нічого не змінює.

Також у цей день в Енергоатомі заявили, що окупанти формують списки працівників на Запорізькій АЕС, котрі підписали контракти з Росатомом, щоб мобілізувати частину з них на службу в росармію або рашистську територіальну оборону.

31 жовтня Російські війська спровокували на Запорізькій атомній електростанції екологічну катастрофу, загинути може близько тисячі тонн риби.

2 листопада стало відомо, що окупанти зводять невідому споруду біля сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.

27 листопада президент Енергоатома Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються покинути ЗАЕС і намагаються викрасти якомога більше зі станції. У Кремлі спростували заяву Котіна про те, що є ознаки виведення російських військових з тимчасово окупованої ЗАЕС.

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