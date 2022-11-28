Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Росіяни заборонили частині працівників вхід на територію ЗАЕС, - Генштаб

Росіяни заборонили частині працівників вхід на територію ЗАЕС, - Генштаб

28 листопада, 2022 понедiлок
19:17
війна з Росією Супутникові знімки пошкоджень на ЗАЕС

Від 28 листопада рашисти заборонили вхід на територію Запорізької атомної електростанції працівникам, які відмовилися підписувати контракти з Росатомом

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, відсьогодні окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з Росатомом, - пише пресслужба.

Зокрема першого листопада на Запорізькій атомній електростанції росіяни почали анулювати перепустки працівників українського зразка. Оодночасно рашисти тиснуть на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.

Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 4 березня атомну та теплову електростанції захопили окупаційні війська. Станцію продовжував обслуговувати український персонал під контролем Росії.

  • 15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС. Однак Росія не має наміру цього робити. Ба більше, російське командування провело ротацію підрозділів, які контролюють ЗАЕС.
  • 19 жовтня Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей для України нічого не змінює.
  • Також у цей день в Енергоатомі заявили, що окупанти формують списки працівників на Запорізькій АЕС, котрі підписали контракти з Росатомом, щоб мобілізувати частину з них на службу в росармію або рашистську територіальну оборону.
  • 31 жовтня Російські війська спровокували на Запорізькій атомній електростанції екологічну катастрофу, загинути може близько тисячі тонн риби.
  • 2 листопада стало відомо, що окупанти зводять невідому споруду біля сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.
  • 27 листопада президент Енергоатома Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються покинути ЗАЕС і намагаються викрасти якомога більше зі станції. У Кремлі спростували заяву Котіна про те, що є ознаки виведення російських військових з тимчасово окупованої ЗАЕС.  

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
Читайте також:
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
27 листопада, 2022 неділя
Армія РФ ледь не щодня вивозить літаками "військову допомогу" з Китаю, - ЗМІ
ракетний удар по рівненщині
Автор Антін Борковський
27 листопада, 2022 неділя
Якщо Росія буде продовжувати ракетні удари, то в Україні настане гуманітарна криза – експерт Гендельман
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
27 листопада, 2022 неділя
Найбільші успіхи ЗСУ в повномасштабній війні РФ проти України. Колонка Сергія Згурця
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.64
    Купівля 39.64
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 40.13
    Продаж 41.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
28 листопада
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Мафіозна тріада. Для перемоги над Росією слід знищити ФСБ — ГРУ — СЗР
19:59
Оновлено
Кріштіану Роналду
ЧС-2022: результати матчів та розклад трансляцій 28 листопада
19:53
Вінісіус Жуніор (в центрі)
ЧС-2022: Бразилія перемогла Швейцарію та вийшла до 1/8 фіналу
19:46
Оновлено
пошкоджена насосна станція Миколаївводоканалу
Окупанти пошкодили ракетним ударом насосну станцію, яка подає питну воду до Миколаєва
19:40
Metallica
Гурт Metallica випустив сингл Lux Æterna й анонсував новий альбом 72 Seasons
19:28
ООН
Звільнений Херсон відвідала делегація ООН
19:26
Порошенко на MSNBC: якщо ЗСУ отримають снаряди від Boeing, вони ще ефективніше нищитимуть російські склади і командні пункти
19:15
Куп'янськ, обстріл
Російські війська за добу обстріляли щонайменше п'ять регіонів України, переважно з артилерії
19:03
Румунія
Усі партнери мають запропонувати Україні те, що їй потрібно для захисту, - президент Румунії Йоганніс
18:46
Втрати ворога
Підрозділ окупантів на Луганщині за тиждень втратив до 70% особового складу, - Генштаб
18:42
Ярослав Качинський
Немає гарантії, що Німеччина збиватиме ракети РФ, краще віддати Patriot Україні, - Качинський
18:12
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Російський "суд" позбавляє кримських татар волі на 13-14 років, їх усіх "судять" як терористів, - голова меджлісу Чубаров
18:02
OPINION
Лєна Чиченіна
Найкращий український твір про Голодомор - документальний фільм "Живі" Сергія Буковського
18:00
Польща
"Чергова спроба розпалити суперечки з Україною": у МЗС Польщі спростували фейк про "референдум" щодо приєднання західних областей
17:56
електроенергія
В Україну з Румунії імпортували електроенергію у тестовому режимі
17:54
Росія відклала переговори зі США про контроль над ядерною зброєю
17:48
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
Ракети дальністю 800 км дозволили би зекономити на генераторах, - Данілов
17:44
СБУ прийшла з обшуками до храму Різдва Христового УПЦ МП
Негайно розглянути законопроєкт, який поверне державі храми, підпорядковані УПЦ МП: петиція набрала 25 тис. голосів за три дні
17:25
Заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський
Заступник очільника МЗС Польщі закликав використати заморожені активи РФ для фіндопомоги Україні
17:17
У Херсоні виявили працівників окупаційного "СІЗО", де катували українців
17:12
Нідерланди_ прапор
Спецслужби Нідерландів: загроза з боку Росії та Китаю зростає
17:11
Дніпро-1
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 15-го туру
17:06
Ексклюзив
Роман Костенко
Противник намагається тримати лівобережжя України, а ЗСУ завдають превентивних ударів, - полковник СБУ Костенко
17:04
жінки військові
Україну на передовій захищають близько 5 тис. жінок
17:01
Південна Корея - Гана, ЧС-2022
Гана перемогла Південну Корею на ЧС-2022 з футболу
16:49
Розстріляли авто з людьми й переїхали його танком: прокуратура розслідує воєнний злочин росіян, скоєний на Херсонщині в бере
Розстріляли авто з людьми й переїхали його танком: прокуратура розслідує воєнний злочин росіян, скоєний на Херсонщині в березні
16:34
ракета
З лютого Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів, із них 97% - по цивільних об'єктах, - Резніков
16:33
мавпяча віспа
ВООЗ змінює назву "мавпяча віспа" на "mpox"
16:28
Оновлено
Кривбас - Дніпро-1, УПЛ
УПЛ: "Дніпро-1" програв "Кривбасу", результати інших матчів 15-го туру
16:25
Ексклюзив
Китай
Вже півтора року немає українського посла у Пекіні, але статист там не потрібен, - політолог Магда
16:13
Ексклюзив
Енергетика
Перебудувати енергосистему швидко і під час війни "під Європу" нереально, - експерт з питань енергетики Прокіп
16:11
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:09
Володимир Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили забезпечення українців зв’язком і доступом до тепла
16:06
OPINION
Олеся Ісаюк
(Не)природній страх: звідки ростуть ноги у фобій навколо призову?
15:59
Папа Римський
Папа Римський відповів на звинувачення у небажанні прямо критикувати Путіна за агресію проти України
15:52
На Харківщині ексгумували 5 тіл загиблих унаслідок російської агресії, серед них двоє дітей
15:50
Оновлено
на фото голови МЗС низки країн
На зустрічі з міністрами МЗС семи країн Шмигаль висловив сподівання, що банки Росії повністю відключать від  SWIFT
15:41
ДБР здійснило обшуки на підприємствах "Київмедпрепарат" та "Артеріум" без належних документів та за надуманими підставами, - пресслужба
15:38
катівня у Вовчанську
Сержанту міноборони РФ оголосили підозру за катування колишніх учасників АТО на Київщині
15:31
вимкнення світла
У ДТЕК заявили, що світло в оселі киян подаватимуть по 2-3 години двічі на добу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV