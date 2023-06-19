Ситуація на фронті

Попри розмови закордонних експертів та публікацій про те, що штурмові дії з українського боку на півдні припинилися, ми бачимо, що це зовсім не так. Факт щодо звільнення населеного пункту Пʼятихатки є тому підтвердженням.

П'ятихатки розташовані на правому фланзі нашого наступального руху. До речі, сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео від 128-ї окремої штурмової Закарпатської бригади, яка звільняла цей населений пункт. І там є багато цікавих моментів. Починаючи від того, як діють наші танкові підрозділи, як за допомогою наших ПТРК і дронів знищуються російські танки й БМП, як беруться у полон російські військові. Також це відео показує інтенсивні бойові дії на цій ділянці фронту.

П'ятихатки важливі, тому що за ними є ще один населений пункт - це Жереб'янка, а далі відкривається дорога на Василівку. А Василівка - це ключовий населений пункт, який є важливим та відкриває дорогу на інші напрямки - Токмак і Мелітополь. Ворог зараз панікує, тому що з огляду на поступове просування українських військ створюються суттєві ризики для сковування і притискання першої лінії оборони противника. Цей приклад говорить про те, що бойові дії на півдні відбуваються на широкій лінії фронту. Російська оборона розхитується. Ворог намагається перекидати резерви, намагаючись визначити напрямки основного удару. І все це свідчить про планові заходи нашого Генштабу щодо звільнення окупованих територій і створення передумов для більш потужних, масованих активних дій українськими підрозділами. А зараз діють окремі бригади на окремих напрямках.

На Лиманському і Купʼянському напрямку ворог зараз намагається проводити наступальні дії, але росіяни пробують робити це вже тривалий час. Такі ворожі дії активно й ефективно блокуються ЗСУ. Противник намагається створити ризикований напрямок з точки зору дій своїх підрозділів, але це не є новиною. Усі намагання ворога на цьому напрямку будуть заблоковані, що не вплине на наші дії на ключових напрямках, коли ми говоримо про південь й напрямок Бахмута, де відбуваються наші наступальні дії.

Україна має намір закупити тисячу БМП CV90

Вкрай цікава новина, що під час чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна, Чехія та Словаччина підписали меморандум про намір закупівлі та експлуатації бойової машини піхоти CV90. Чехія та Словаччина вже є покупцями цієї машини, так само цю машину нам передає Швеція. CV90 вважається однією з найсучасніших БМП, які на сьогодні існують у світі. Ця машина конкурентна, потужна. До речі, БМП CV90 виготовляє британський концерн BAE Systems, який отримав частину прав від Швеції на цей проєкт.

Також цікаво те, що у цьому меморандумі, який був підписаний трьома сторонами, говориться про те, що Україна готова придбати аж тисячу БМП такого класу. Якщо ми говоримо, про тисячу БМП, то це десь у межах $10 млрд, тому що в середньому така БМП коштує приблизно $12 млн. До речі, це у тричі дешевше, ніж БМП Marder, але з точки зору ефективності CV90 не поступається Marder.

У будь-якому разі важливо, що зараз створюються нові передумови для якісного оновлення української оборонної промисловості, тому що керівництво британського концерну BAE Systems мало зустріч з президентом Володимиром Зеленським і потім було заявлено про відкриття офісу цієї компанії в Україні, створення ремонтних підприємств. Тобто це має бути ще одним ґрунтовним поштовхом для того, аби йшлося не лише про закупівлю цих БМП, а й ліцензійного збирання цих машин на території України. Але поки що це моє припущення.