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Румунія вмикатиме повітряну тривогу в населених пунктах на кордоні з Україною в разі небезпеки

8 вересня, 2023 п'ятниця
17:15
Світ повітряна тривога

Румунія створює систему оповіщення про повітряну загрозу для населених пунктів на кордоні з Одеською областю

Про це повідомляє Digi24.

У п'ятницю, 8 вересня, стало відомо, що влада Румунії працює над посиленням безпеки для жителів прикордонних населених пунктів біля Одеської області.

Національний комітет із надзвичайних ситуацій у відповідь на загрозу з боку РФ ухвалив рішення створити мережу бомбосховищ та систему оповіщення про повітряну тривогу.

Жителям прикордоння також планують провести інструктаж.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією наших прикордонників, деякі з дронів впали й вибухнули на території Румунії - країни, яка є членом НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

У МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам.

5 вересня, очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

Також OSINT-аналітики встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.  

У середу, 6 вересня, міністр Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства національної оборони виявила на території Румунії ймовірні шматки російського безпілотника.

Президент Клаус Йоганніс заявив, що через імовірне падіння уламків російського дрона на територію Румунії потрібно провести розслідування

Румунія повідомила Північноатлантичний альянс про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. НАТО висловило підтримку й заявило, що слідкує за розвитком подій.

7 вересня мер комуни Чаталкіой в Румунії Тудор Чернега обговорив із главою міноборони можливість проведення евакуації місцевих жителів села Плауру через часті атаки Росії на Одещину.

Україна
Румунія
Одещина
Війна з Росією
повітряна тривога
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