Про це повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Укрінформ речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"У День Святого Миколая рашисти привітали нас одним з найбільших "шахедних" обстрілів за кількістю. 35 ударних БПЛА було випущено по території України – таку кількість "шахедів" вони ще не випускали", – сказав він.

За його словами, ці безпілотники були з нової партії, яку отримали росіяни від Ірану, – 250 "шахедів".

"І ми маємо після, умовно кажучи, довготривалої паузи, коли вони їх не застосовували, із 7 грудня 67 збитих БПЛА цього типу. Це лише збитих. Зрозуміло, що не всі вдається збивати. Інколи це 100% збиття. Але під час вчорашньої атаки 5 БПЛА все ж таки потрапили на деякі об’єкти та у цивільний сектор", – додав Ігнат.