"Шахедний" обстріл 19 грудня був найбільшим за кількістю: росіяни випустили по Україні 35 дронів, – речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат
Упродовж 19 грудня росіяни впустили по Україні 35 "шахедів". Цей обстріл іранськими дронами був один із найбільших за кількістю
Про це повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Укрінформ речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"У День Святого Миколая рашисти привітали нас одним з найбільших "шахедних" обстрілів за кількістю. 35 ударних БПЛА було випущено по території України – таку кількість "шахедів" вони ще не випускали", – сказав він.
За його словами, ці безпілотники були з нової партії, яку отримали росіяни від Ірану, – 250 "шахедів".
"І ми маємо після, умовно кажучи, довготривалої паузи, коли вони їх не застосовували, із 7 грудня 67 збитих БПЛА цього типу. Це лише збитих. Зрозуміло, що не всі вдається збивати. Інколи це 100% збиття. Але під час вчорашньої атаки 5 БПЛА все ж таки потрапили на деякі об’єкти та у цивільний сектор", – додав Ігнат.
- 7 грудня видання Zeit зазначило, що Росія, ймовірно, замовила в Ірану нову партію безпілотників і балістичних ракет. 9 грудня в міноборони Великої Британії також припустили, що Росія вичерпала першу партію безпілотників "Шахед" і вже отримала від Ірану наступну.
- Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте були влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
- Володимир Зеленський під час звернення до учасників зустрічі лідерів JEF сказав, що Росія отримала від Ірану нову партію "шахедів" - 250 дронів. За його даними, в ніч проти 19 грудня росіяни атакували Україну 34 такими безпілотниками
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 41.07Продаж 42.13
- Актуальне
- Важливе